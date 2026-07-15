Po tragicznych atakach przyszły wielkie zmiany. Ratownicy dostali specjalne kamizelki

Coraz częstsze przypadki agresji wobec ratowników medycznych sprawiły, że do ambulansów w województwie kujawsko-pomorskim trafiły specjalne kamizelki nożoodporne. Jak podaje Radio Eska, ich zadaniem jest ochrona medyków podczas wyjazdów do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń, zwłaszcza tam, gdzie istnieje ryzyko ataku z użyciem noża.

Kamizelki chronią najważniejsze narządy w klatce piersiowej – płuca i serce. Dzięki nim będziemy czuć się znacznie bezpieczniej podczas takich interwencji. W magazynie przekazujemy je wszystkim dysponentom ratownictwa medycznego w naszym województwie. Większość z nich już je odebrała, a w naszych ambulansach kamizelki są już na wyposażeniu – wyjaśnia Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.

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Kamizelki nie są przypisane do konkretnych ratowników. Stanowią wyposażenie każdej karetki, tak aby w razie potrzeby mogli z nich skorzystać wszyscy członkowie zespołu.

Jeśli ambulans jest dwuosobowy, znajdują się w nim dwie kamizelki. Jeżeli trzyosobowy – trzy. Zawsze będą pod ręką i w każdej chwili będzie można je założyć przed wejściem do strefy zagrożenia – dodaje Wiśniewski.

Tylko do zespołów ratownictwa medycznego w województwie kujawsko-pomorskim trafiło ponad 240 kamizelek nożoodpornych.

Zakup specjalistycznego wyposażenia to odpowiedź na narastającą falę agresji wobec personelu medycznego. W ubiegłym roku w Polsce doszło do dwóch tragicznych ataków z użyciem noża – zginęli lekarz zaatakowany w szpitalu oraz ratownik medyczny ugodzony podczas udzielania pomocy w domu pacjenta. Nowe kamizelki mają zwiększyć bezpieczeństwo tych, którzy każdego dnia ratują życie innych.