Zapaść w polskich seminariach. W Bydgoszczy wyświęcono tylko jednego księdza

Święcenia w diecezji bydgoskiej. Biskup Włodarczyk wyświęcił jednego kapłana

Kondycja polskiego kościoła katolickiego staje się coraz trudniejsza, co doskonale obrazują ostatnie wydarzenia z województwa kujawsko-pomorskiego. W Bydgoszczy odbyła się niedawno uroczystość, podczas której miejscowy ordynariusz, biskup Krzysztof Włodarczyk, udzielił sakramentu zaledwie jednemu nowemu duchownemu. Pełną drogę edukacji seminaryjnej zwieńczoną przyjęciem święceń prezbiteratu przeszedł jedynie ksiądz Dominik Grolewski.

Kryzys powołań kapłańskich w Polsce. Ogromny spadek liczby kleryków

Trudności diecezji bydgoskiej stanowią jedynie wycinek szerszego problemu o skali ogólnokrajowej. Od dłuższego czasu właściwie wszystkie ośrodki formacyjne dla przyszłych duchownych w naszym kraju rejestrują drastyczny odpływ chętnych. Jeszcze w pierwszych latach XXI wieku do posługi duszpasterskiej przygotowywało się blisko 6800 młodych mężczyzn. Obecnie statystyki te skurczyły się na tyle drastycznie, że mówimy o wielokrotnie niższych wynikach w skali całego państwa.

Z oficjalnie dostępnych statystyk wynika, że w 2023 roku w murach seminariów duchownych przebywało około 1690 studentów. Zestawienie tych wartości z rokiem 2000 pokazuje brutalną prawdę o spadku zainteresowania na poziomie przekraczającym aż 75 procent. Ta negatywna dla instytucji tendencja wciąż postępuje bez żadnych oznak wyhamowania. Zgodnie z wyliczeniami na rok akademicki 2025/2026 w całej Polsce w procesie edukacji seminaryjnej uczestniczy zaledwie 1453 alumnów, chociaż jeszcze w poprzednim cyklu nauczania notowano ich blisko 1600.

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Tych grzechów nie odpuści zwykły ksiądz. Nie ma prawa

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Zabraknie duchownych w parafiach? Statystyki księży z 2024 roku

Spadek zainteresowania edukacją teologiczną bezpośrednio przekłada się na postępujący deficyt samych kapłanów. Zebrane w 2024 roku dane wskazują, że w naszym kraju posługę pełniło dokładnie 23 274 księży diecezjalnych. Wynik ten jest zauważalnie słabszy w zestawieniu z analogicznym okresem minionego roku. Hierarchowie muszą się również zmierzyć ze stałym uszczuplaniem kadr duchownych, którzy realizują swoje obowiązki bezpośrednio wśród lokalnych społeczności parafialnych.

Bezpośrednią przyczyną tak gwałtownego zmniejszenia liczby nowych kandydatów do kapłaństwa są dynamicznie postępujące przemiany na tle społecznym oraz kulturowym. Najmłodsze pokolenie Polaków coraz rzadziej decyduje się na sformalizowane związanie swojej drogi życiowej z instytucjonalnymi strukturami kościelnymi. Zamiast realizowania powołania duchownego, młodzi obywatele znacznie chętniej wybierają świeckie kierunki rozwoju zawodowego i zupełnie inne ścieżki życiowe.