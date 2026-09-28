13-latek planował atak w szkole. Zatrważające odkrycie policji pod domem i w plecaku ucznia

Sygnał o planowanym ataku w szkole

Nocą do wąbrzeskich mundurowych dotarło pilne zawiadomienie z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Zgłoszenie dotyczyło zachowania 13-letniego chłopca. Według przekazanych informacji uczeń szykował zamach na placówkę oświatową, do której na co dzień chodził. Oprócz doniesień o ataku, śledczy dowiedzieli się, że nastolatek mógł wcześniej w okrutny sposób pozbawić życia kilka kotów.

„Policjanci z Wąbrzeźna w nocy otrzymali informacje z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji o tym, że trzynastolatek planuje dokonać ataku w swojej szkole. Z informacji, które przekazano, wynikało także, że wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów” – przekazała policjantka.

Akcja policji w domu 13-latka. Bagnet w plecaku i truchła zwierząt

Reakcja służb była błyskawiczna. 28 września o godzinie 6 rano policjanci zapukali do drzwi nastolatka mieszkającego w powiecie wąbrzeskim. Podczas przeszukania natrafili na niebezpieczne przedmioty. W przygotowanym do szkoły plecaku zabezpieczono bagnet, natomiast w samym domu odkryto tasak. To jednak nie koniec makabrycznych ustaleń. Jak poinformowała Radio Eska mł. insp. Monika Chlebicz z KWP w Bydgoszczy, chłopiec zaprowadził mundurowych w miejsce nieopodal posesji, gdzie odnaleziono szczątki kilku kotów.

Służby prowadzą dalsze czynności z 13-latkiem, przy których obecny jest jego opiekun. Do działań dołączyli funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową bydgoskiej komendy wojewódzkiej. O sytuacji poinformowano również odpowiednie instytucje.

„Na ten moment to jest wszystko, co możemy przekazać” – zaznaczyła rzeczniczka.