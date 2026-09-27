6-latek utonął w stawie. Tragedia podczas imprezy

Do tragedii doszło w sobotę, 26 września, w miejscowości Dąbie Kujawskie w powiecie włocławskim. 6-letni chłopiec przebywał z rodzicami podczas imprezy okolicznościowej organizowanej w restauracji.

W pewnym momencie dziecko miało się oddalić.

Niedługo później chłopiec został znaleziony w pobliskim stawie. Na miejsce natychmiast ruszyła pomoc. Podjęto reanimację, jednak mimo wysiłków ratowników życia 6-latka nie udało się uratować. Okoliczności śmierci dziecka wyjaśnia teraz prokuratura.

Śledczy zabezpieczyli monitoring

Prokuratorzy rozpoczęli szczegółowe ustalanie przebiegu zdarzenia. Jednym z zabezpieczonych materiałów są nagrania monitoringu, które mogą pomóc w odtworzeniu tego, co działo się przed tragedią.

Śledczy sprawdzają między innymi, w jakich okolicznościach chłopiec oddalił się od rodziców oraz w jaki sposób znalazł się w stawie.

Na tym etapie śledczy nie przesądzają, dlaczego doszło do śmierci dziecka. Jak podkreśla prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku, badane będą różne możliwe scenariusze.

– Prokuratura będzie brała pod uwagę różne wersje dotyczące przebiegu i przyczyn zdarzenia. Na tym etapie jest jednak zdecydowanie za wcześnie, aby przesądzać, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też zdarzenie mogło mieć związek z działaniem osób trzecich i nosić znamiona przestępstwa. Śledczy będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tragedii – mówi prokurator Małgorzata Kręcicka.

Śledczy muszą więc ustalić, czy śmierć chłopca była wynikiem tragicznego wypadku, czy też do zdarzenia mogło dojść w innych okolicznościach.

„Za wcześnie, aby przesądzać”

Prokuratura podkreśla, że obecny etap postępowania nie pozwala jeszcze na jednoznaczne wnioski.

– Za wcześnie jednak, by mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa – zaznacza prokurator Małgorzata Kręcicka.

Dlatego śledczy zabezpieczają kolejne dowody i odtwarzają dokładny przebieg wydarzeń.

Śmierć 6-letniego chłopca pozostaje przedmiotem prowadzonego postępowania. Prokuratura będzie wyjaśniać wszystkie okoliczności tragedii, zanim zdecyduje, jaki charakter miało to zdarzenie.