Skażenie wody w Kujawsko-Pomorskiem. Sanepid wydał zakaz, alerty RCB u mieszkańców

Skażenie wodociągu w gminie Zławieś Wielka. Bakterie coli w kranach

Mieszkańcy pięciu miejscowości położonych między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody zdatnej do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Woda płynąca z kranów nie nadaje się do spożycia – ostrzega Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.

- Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci. W trybie natychmiastowym wydana została decyzja dotycząca braku przydatności wody do spożycia. Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem ustala obecnie źródło skażenia wody – informowała Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Komunikat dla powiatu toruńskiego. Sanepid nakazuje działania naprawcze

Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie powiatu toruńskiego. W komunikacie RCB czytamy: „Woda z wodociągu Przysiek, od m. Przysiek do m. Pędzewo, gm. Zławieś Wielka jest niezdatna do spożycia. Śledź komunikaty UG Zławieś Wielka".

Jak wynika z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, udostępnionego przez gminę Zławieś Wielka, w wodzie wykryto przekroczenie dopuszczalnego parametru bakterii z grupy coli. Problem obejmuje miejscowości: Pędzewo od posesji nr 67 w kierunku Górska, Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik w gminie Zławieś Wielka.

Inspektor zobowiązał Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka do przeprowadzenia działań naprawczych, których celem jest przywrócenie jakości wody zgodnej z obowiązującymi przepisami.