17-latka miała planować zabójstwo w szkole! Emilia G. kupiła dwa noże [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja: godz. 11:17

Jak przekazała Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, Emilia G. kupiła dwa noże. 17-latka była uczennicą Zespołu Szkół w Janowcu Wielkopolskim. Usłyszała zarzut przygotowania do zabójstwa dwóch nauczycielek. Grozi jej za to od 2 do 5 lat pozbawienia wolności. Według informatora „Super Expressu” celem nastolatki miała być sekretarka szkoły.

Wcześniej pisaliśmy:Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że sprawą zajęli się śledczy z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żninie, którzy rozpoczęli działania w czwartek, 22 października. Funkcjonariusze wzięli pod lupę 17-letnią dziewczynę podejrzewaną o planowanie zabójstwa osoby zatrudnionej w jednej z placówek oświatowych w powiecie żnińskim.

Policjanci zatrzymali młodą kobietę i przedstawili jej zarzut. W kolejnym kroku 17-latka została doprowadzona do sądu, a ten przychylił się do wniosku o zastosowanie wobec niej trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Śledczy na obecnym etapie nie zdradzają bliższych okoliczności tego zdarzenia i nie informują, jak dokładnie wyglądały przygotowania do zbrodni.

Warto przypomnieć, że w połowie października w polskich szkołach odnotowano serię brutalnych ataków z wykorzystaniem ostrych narzędzi. Podczas jednego z takich incydentów śmierć poniosła 37-letnia kobieta pracująca w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach. Śledczy podejrzewają, że sprawcą tej tragedii jest 15-letni chłopak.

Z kolei dobę wcześniej groźny incydent rozegrał się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Uzbrojony w nóż 19-latek ranił tam łącznie dziewięć osób, wśród których znalazło się dwoje nauczycieli oraz pięcioro uczniów. Napastnik przyniósł też ze sobą plecak z ładunkiem wybuchowym własnej produkcji.