Setki ofert i profesjonalne wsparcie dla poszukujących pracy. Odwiedź 11. Targi Pracy BCTW

Redakcja serwisu
2026-10-26 11:52

Nie przegap 11. edycji Targów Pracy! Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (BPPT) i Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze (BCTW) zapraszają we wtorek, 27 października, w godzinach 12:00–17:00 do BCTW przy ul. Gdańskiej 187 (1. piętro). Organizatorzy zapewniają bezpłatne połączenia autobusowe, aby ułatwić dojazd wszystkim zainteresowanym z całego miasta.

Plakat 11. Targów Pracy BCTW z logo Radia Eska obok dokumentu CV i budzika. O szczegółach dowiesz się z Eska Bydgoszcz.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

11. Targi Pracy BCTW w Bydgoszczy

Głównym celem wtorkowego wydarzenia (27 października) jest umożliwienie bezpośrednich spotkań lokalnych i regionalnych pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia, planującymi zmianę ścieżki zawodowej lub dopiero rozpoczynającymi karierę na rynku pracy.

Poza bogatą ofertą zatrudnienia z Bydgoszczy i regionu, odwiedzający będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnej strefy doradczo-konsultacyjnej.

W programie wydarzenia przewidziano m.in.:

  • Konsultacje dokumentów aplikacyjnych z doświadczonymi doradcami zawodowymi,
  • Strefę CV, gdzie będzie możliwość natychmiastowego wydruku gotowych dokumentów,
  • Studio fotograficzne, wykonujące bezpłatne, profesjonalne zdjęcia do CV,
  • Punkty konsultacyjne instytucji rynku pracy, w którym eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu prawa pracy i rozwoju kariery,
  • Bezpłatna linia autobusowa dla wszystkich odwiedzających targi: pierwszy przystanek: Jagiellońska PKS (przed Galerią Focus) - Końcowy przystanek: BCTW

- Targi Pracy BCTW to nie tylko okazja do przejrzenia aktualnych ofert, ale przede wszystkim kompleksowe wsparcie w budowaniu wizerunku zawodowego. Chcemy, aby każdy uczestnik wyszedł od nas w pełni przygotowany do procesu rekrutacyjnego - podkreślają organizatorzy.

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Kto pojawi się 11. Targach Pracy BCTW?

Strefa Wystawców:

  • Bidfood Farutex
  • ITT Flow Technologies (SPX FLOW Technology Poland sp. z o.o.)
  • Bank Millennium S.A.
  • MMP Premium Polska
  • Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  • Szkoły dla dorosłych, liceum, kursy policealne | PASCAL
  • FRoSTA sp. z o.o.
  • Zalando Lounge Operations Bydgoszcz Polska sp. z o.o.
  • Famor S.A.
  • mFinanse S.A.
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
  • Biedronka – Jeronimo Martins
  • Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.
  • Pojazdy Maszynowe PESA Bydgoszcz S.A.
  • Ivy Technology Poland Sp. z o. o.
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  • CANPACK S.A. W KRAKOWIE Fabryka Puszek Napojowych
  • PW EBUD PRZEMYSŁÓWKA SP. z o.o.
  • Belma Accessories Systems Sp. z.o.o
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • ManpowerGroup Sp. z o.o.
  • PKO BP
  • thyssenkrupp Group Services Gdańsk sp. z o.o.
  • Lidl Polska Sp. z o.o.

Strefa doradcza:

  • FlexHR – Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Skrzydła Pieczy
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
  • Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy
  • Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  • Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
  • Wojskowe Centrum Rekrutacji
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szczegóły wydarzenia

Data: 27 października

Godziny: 12:00 – 17:00

Miejsce: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187 (1. piętro)

Wstęp: wolny dla wszystkich zainteresowanych

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

Setki ofert i profesjonalne wsparcie dla poszukujących pracy. Odwiedź 11. Targi Pracy BCTW
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe
 

ROLKI

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