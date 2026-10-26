Setki ofert i profesjonalne wsparcie dla poszukujących pracy. Odwiedź 11. Targi Pracy BCTW

11. Targi Pracy BCTW w Bydgoszczy
Głównym celem wtorkowego wydarzenia (27 października) jest umożliwienie bezpośrednich spotkań lokalnych i regionalnych pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia, planującymi zmianę ścieżki zawodowej lub dopiero rozpoczynającymi karierę na rynku pracy.
Poza bogatą ofertą zatrudnienia z Bydgoszczy i regionu, odwiedzający będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnej strefy doradczo-konsultacyjnej.
W programie wydarzenia przewidziano m.in.:
- Konsultacje dokumentów aplikacyjnych z doświadczonymi doradcami zawodowymi,
- Strefę CV, gdzie będzie możliwość natychmiastowego wydruku gotowych dokumentów,
- Studio fotograficzne, wykonujące bezpłatne, profesjonalne zdjęcia do CV,
- Punkty konsultacyjne instytucji rynku pracy, w którym eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu prawa pracy i rozwoju kariery,
- Bezpłatna linia autobusowa dla wszystkich odwiedzających targi: pierwszy przystanek: Jagiellońska PKS (przed Galerią Focus) - Końcowy przystanek: BCTW
- Targi Pracy BCTW to nie tylko okazja do przejrzenia aktualnych ofert, ale przede wszystkim kompleksowe wsparcie w budowaniu wizerunku zawodowego. Chcemy, aby każdy uczestnik wyszedł od nas w pełni przygotowany do procesu rekrutacyjnego - podkreślają organizatorzy.
Kto pojawi się 11. Targach Pracy BCTW?
Strefa Wystawców:
- Bidfood Farutex
- ITT Flow Technologies (SPX FLOW Technology Poland sp. z o.o.)
- Bank Millennium S.A.
- MMP Premium Polska
- Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
- Szkoły dla dorosłych, liceum, kursy policealne | PASCAL
- FRoSTA sp. z o.o.
- Zalando Lounge Operations Bydgoszcz Polska sp. z o.o.
- Famor S.A.
- mFinanse S.A.
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
- Biedronka – Jeronimo Martins
- Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.
- Pojazdy Maszynowe PESA Bydgoszcz S.A.
- Ivy Technology Poland Sp. z o. o.
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
- CANPACK S.A. W KRAKOWIE Fabryka Puszek Napojowych
- PW EBUD PRZEMYSŁÓWKA SP. z o.o.
- Belma Accessories Systems Sp. z.o.o
- BNP Paribas Bank Polska S.A.
- ManpowerGroup Sp. z o.o.
- PKO BP
- thyssenkrupp Group Services Gdańsk sp. z o.o.
- Lidl Polska Sp. z o.o.
Strefa doradcza:
- FlexHR – Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Skrzydła Pieczy
- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
- Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy
- Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
- Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
- Wojskowe Centrum Rekrutacji
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Szczegóły wydarzenia
Data: 27 października
Godziny: 12:00 – 17:00
Miejsce: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187 (1. piętro)
Wstęp: wolny dla wszystkich zainteresowanych
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski