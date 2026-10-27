Straszne odkrycie w Grudziądzu. Z Wisły wyciągnięto ciało!

Makabrycznego znaleziska dokonano we wtorek, 27 października, w związku z czym zwróciliśmy się o stanowisko do funkcjonariuszy z grudziądzkiej komendy.

– Potwierdzam informacje o zwłokach wyciągniętych z Wisły. Na miejscu trwają działania służb pod nadzorem prokuratura. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godz. 9.30 – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” st. asp. Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Zwłoki w Wiśle w Grudziądzu. Śledczy ustalają tożsamość zmarłego

Obecnie czynności w tej sprawie prowadzą śledczy. Na ten moment służby nie ujawniają danych ani płci wyłowionej osoby, a także nie informują, jak trafiła ona do wody.

Przyczyna tego zgonu także pozostaje obecnie tajemnicą. Wszelkie szczegóły tego zdarzenia mają zostać ustalone w ramach wszczętego właśnie postępowania.

Trwają poszukiwania 18-letniego Piotra

Jednocześnie nie przerwano akcji poszukiwawczej za pochodzącym z Klamer 18-letnim Piotrem Gburczykiem, który zaginął bez śladu 10 października. Nastolatka widziano po raz ostatni w Grudziądzu na Błoniach Nadwiślańskich, gdzie wspólnie ze znajomym miał wędkować, a później nie nawiązał już żadnego kontaktu z bliskimi. Rodzina wciąż go szuka, a matka osiemnastolatka przeszukiwała także rejon grudziądzkiego mostu po sygnałach, że mogło tam dojść do niepokojącego incydentu. Według doniesień „Super Expressu” w sprawie nie nastąpił jeszcze przełom, a mundurowi biorą pod uwagę rozmaite scenariusze.

Osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości na temat losów Piotra są proszone o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu pod numerami telefonów 47 75 45 221, 47 75 45 222 i 47 75 45 279 albo poprzez numer alarmowy 112.