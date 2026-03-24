21-latek w Bydgoszczy wpadł. Niewiarygodne, co znalazła przy nim policja. Waga zwariowała

Zatrzymanie na ulicy Kormoranów w Bydgoszczy. 21-latek wpadł na gorącym uczynku

Działania policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców bydgoskiej komendy miejskiej doprowadziły do znaczącego sukcesu. Na podstawie wcześniejszych ustaleń funkcjonariusze namierzyli 21-letniego mieszkańca Bydgoszczy, podejrzewając go o związek z handlem narkotykami. W czwartek, 19 marca 2026 roku, postanowili zweryfikować te informacje i udali się pod wytypowany adres na ulicę Kormoranów. Gdy zbliżali się na miejsce, zauważyli podejrzanego wysiadającego z zaparkowanej Skody, który na widok policji podjął nieudaną próbę ucieczki i został szybko obezwładniony.

Ponad 11,5 kg marihuany w bagażniku. Narkotyki w Bydgoszczy przejęte

Szczegółowe przeszukanie pojazdu 21-latka przyniosło natychmiastowe rezultaty, które mogły zaskoczyć nawet doświadczonych policjantów. W bagażniku osobowej Skody znaleziono duży karton, a jego zawartość nie pozostawiała złudzeń co do charakteru działalności mężczyzny. W środku znajdowało się dziesięć dużych, hermetycznie zamkniętych worków z suszem roślinnym. Wstępne badanie narkotesterem jednoznacznie potwierdziło, że zabezpieczona substancja to marihuana o łącznej wadze przekraczającej 11,5 kilograma.

Gotówka ukryta w pucharach. Prawie 800 tys. zł na Osowej Górze

To jednak nie był koniec odkryć w tej sprawie, ponieważ kolejne czynności przeniosły się do mieszkania zatrzymanego na bydgoskiej Osowej Górze. W trakcie przeszukania lokalu policjanci natrafili na ogromną ilość gotówki, pomysłowo ukrytą w szafie oraz w pucharach sportowych. Po dokładnym przeliczeniu okazało się, że jest to ponad 797 tysięcy złotych, a dodatkowo zabezpieczono kilkaset dolarów, funtów i koron czeskich. Na miejscu znaleziono również przedmioty świadczące o prowadzeniu zorganizowanej działalności, takie jak waga elektroniczna, zgrzewarka i folia termozgrzewalna, które stały się dowodami w sprawie.

Areszt i zarzuty prania pieniędzy. 21-latkowi z Bydgoszczy grozi 12 lat

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 21-letniemu bydgoszczaninowi dwóch poważnych zarzutów. Pierwszy z nich dotyczy wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi zarzut, pochodzący z kodeksu karnego, to tak zwane pranie pieniędzy, czyli wprowadzanie do legalnego obrotu środków finansowych z nielegalnego źródła. Na wniosek prokuratury, sąd w piątek, 20 marca 2026 roku, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.