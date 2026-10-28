4. Bieg Dla Jaj. Pobiegną, by wspierać profilaktykę i leczenie męskich nowotworów

Promocja profilaktyki raka jąder i prostaty, to główny cel akcji społecznej, której kulminacja ma miejsce od lat w listopadzie.

Symbolem kampanii są wąsy – zapuszczane, doklejane, dumnie noszone w geście solidarności. Bieg Dla Jaj wpisuje się w ideę tej międzynarodowej inicjatywy. Także podczas listopadowego biegu, uczestnicy będą mogli przypiąć przygotowany dla każdego przez organizatorów wąs.

Bieg Dla Jaj jest częścią szerszej akcji profilaktycznej prowadzonej od lat przez trzy kujawsko-pomorskie redakcje Polska Press Grupy – Expressu Bydgoskiego, Gazety Pomorskiej i Nowości – Dziennika Toruńskiego, a poświęconej problematyce męskich nowotworów i ich leczenia. Akcja ta ma na celu budowanie świadomości istoty badań profilaktycznych wśród mężczyzn. Przez cały listopad, na łamach trzech dzienników publikowane będą teksty poświęcone tej tematyce. Oprócz tego w serwisach tytułów będzie można posłuchać podcastów z ekspertami na temat profilaktyki, badań i leczenia tych przypadłości.

DZIEŃ BIEGOWY

Wydarzenie zacznie się o godzinie 11.00 oficjalnym otwarciem. Początek Marszobiegu na 2,6 km przewidujemy na godz. 11.30 a Biegu Głównego ok. godz. 13.00 spod Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego (BCTW). Bieg Juniorów (dzieci w wieku 6-9 lat) rozpocznie się ok. 14:15. Przed BCTW będzie zarówno start, jak i meta wszystkich zawodów, a sama trasa dwóch pierwszych biegów przebiegać będzie przez Ogród Botaniczny w Myślęcinku. Nowością jest umiejscowienie Biura Zawodów, Strefy Regeneracji oraz Miasteczka Biegowego w hali wewnątrz BCTW.

Dzień biegowy pełen będzie wydarzeń i aktywności zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. W biegu na 5 km mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, z kolei w marszobiegu dorośli oraz młodzież 10+. Ale organizatorzy nie zapominają także o dzieciakach. Młodzi adepci sportu w wieku 6-9 lat będą mogli uczestniczyć wcześniej w Biegu Juniorów na 400 m. Tu nie ma zwycięzców i przegranych, a wyłącznie dobra zabawa.

Po raz kolejny prowadzona będzie specjalna Klasyfikacja Firmowa, do której zapisywać mogą się indywidualnie reprezentanci – pracownicy i współpracownicy – Firm. Szczegóły pojawią się na stronie do której link znajduje się poniżej.

Wszyscy chętni do wsparcia akcji profilaktycznej oraz udziału w biegu więcej szczegółów znajdą na pomorska.pl/biegdlajaj. Tam także publikowane będą najważniejsze aktualizacje.

Do dyspozycji uczestników przed BCTW będzie 300 miejsc parkingowych (o możliwości parkowania decyduje kolejność przyjazdu).

Trasy biegów opracowano we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki, a Partnerem merytorycznym akcji jest także Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Ambasadorem Akcji po raz kolejny został dwukrotny Mistrz Polski w Maratonie, zwycięzca Maratonu Warszawskiego, reprezentant Polski i instruktor lekkoatletyki, Błażej Brzeziński.

PROGRAM DNIA (godziny orientacyjne)

10:00 – otwarcie BIURA ZAWODÓW w hali wewnątrz budynku BCTW

11:00 – Otwarcie wydarzenia w Miasteczku biegowym przed budynkiem BCTW

11:15 – rozgrzewka przed Rodzinnym Marszobiegiem na 2,6 km

11:30 – START Marszobiegu

12:30 – odprawa przed Biegiem Głównym

12:45 – rozgrzewka przed Biegiem Głównym

13:00 – START Biegu Głównego

14:00 – rozgrzewka przed biegiem dla dzieci

14:15 – START Biegu Juniorów

14:45 – dekoracja Biegu Głównego

15:00 – dekoracja Klasyfikacji Firmowej

15:15 – zakończenie wydarzenia