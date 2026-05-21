Daniel przepadł bez śladu. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach!

Anna Kisiel
2026-05-21 17:21

Bydgoscy mundurowi poszukują Daniela Koprowskiego, który zaginął w niedzielę 18 maja 2026 roku. 40-latek opuścił rano swoje miejsce zamieszkania, jednak do tej pory nie dał znaku życia i nie skontaktował się z bliskimi. Służby proszą mieszkańców o wszelkie sygnały mogące pomóc w odnalezieniu mężczyzny.

Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze z komisariatu Bydgoszcz Fordon rozpoczęli intensywne poszukiwania Daniela Koprowskiego. Śledczy przekazali opinii publicznej, że 40-latek wyszedł ze swojego domu około godziny 9:30 i od tamtego momentu rodzina nie ma z nim absolutnie żadnego kontaktu.

Służby udostępniły szczegóły dotyczące wyglądu zaginionego mężczyzny. Mieszkaniec Bydgoszczy mierzy blisko 175 centymetrów, ma niebieskie oczy, przeciętną sylwetkę oraz krótkie, ciemne i lekko falowane włosy. Istotnym znakiem szczególnym są widoczne ubytki w uzębieniu zaginionego, co może pomóc w jego identyfikacji.

W dniu zniknięcia mężczyzna miał na sobie rozpinany polar, niebieską kraciastą koszulę z krótkim rękawem oraz klasyczne jeansy w podobnym kolorze. Na stopach nosił jasnozielone sportowe buty marki Adidas, a mundurowi dodają, że nie zabrał ze sobą żadnego telefonu komórkowego.

Policjanci kierują swój apel do wszystkich obywateli, którzy mogli natknąć się na poszukiwanego lub mają jakąkolwiek wiedzę o jego aktualnej lokalizacji. Świadkowie powinni kontaktować się z dyżurnym komisariatu Bydgoszcz Fordon pod numerami 47 751 58 10 i 47 751 58 59, ewentualnie dzwonić na ogólnopolski numer alarmowy 112.

Śledczy prowadzący sprawę zaznaczają jednocześnie, że nawet z pozoru błahy szczegół lub sygnał może odegrać kluczową rolę w szybkim i szczęśliwym zakończeniu akcji poszukiwawczej.

