Daniel przepadł bez śladu. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach!

Funkcjonariusze z komisariatu Bydgoszcz Fordon rozpoczęli intensywne poszukiwania Daniela Koprowskiego. Śledczy przekazali opinii publicznej, że 40-latek wyszedł ze swojego domu około godziny 9:30 i od tamtego momentu rodzina nie ma z nim absolutnie żadnego kontaktu.

Służby udostępniły szczegóły dotyczące wyglądu zaginionego mężczyzny. Mieszkaniec Bydgoszczy mierzy blisko 175 centymetrów, ma niebieskie oczy, przeciętną sylwetkę oraz krótkie, ciemne i lekko falowane włosy. Istotnym znakiem szczególnym są widoczne ubytki w uzębieniu zaginionego, co może pomóc w jego identyfikacji.

W dniu zniknięcia mężczyzna miał na sobie rozpinany polar, niebieską kraciastą koszulę z krótkim rękawem oraz klasyczne jeansy w podobnym kolorze. Na stopach nosił jasnozielone sportowe buty marki Adidas, a mundurowi dodają, że nie zabrał ze sobą żadnego telefonu komórkowego.

Policjanci kierują swój apel do wszystkich obywateli, którzy mogli natknąć się na poszukiwanego lub mają jakąkolwiek wiedzę o jego aktualnej lokalizacji. Świadkowie powinni kontaktować się z dyżurnym komisariatu Bydgoszcz Fordon pod numerami 47 751 58 10 i 47 751 58 59, ewentualnie dzwonić na ogólnopolski numer alarmowy 112.

Śledczy prowadzący sprawę zaznaczają jednocześnie, że nawet z pozoru błahy szczegół lub sygnał może odegrać kluczową rolę w szybkim i szczęśliwym zakończeniu akcji poszukiwawczej.