Wbiegł do płonącej plebanii i uratował życie. Bohaterska interwencja strażaka z Tucholi!

Pożar plebanii w Śliwicach. Strażak z Tucholi pobiegł na ratunek

Ogień pojawił się ósmego maja. Jak przekazała tucholska Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, to właśnie wtedy służby odebrały zawiadomienie o płonącej plebanii na terenie Śliwic. Zanim wyznaczone jednostki dojechały pod wskazany adres, przy budynku zjawił się ogniomistrz Sebastian Łoński, który służy na co dzień w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zlokalizowanej w Tucholi.

Funkcjonariusz przebywał akurat w swoim miejscu zamieszkania i dostrzegł gęsty dym unoszący się nad sąsiednią posesją. Nie tracił czasu na zbędne kalkulacje i natychmiast pobiegł w kierunku płonących zabudowań, aby szybko sprawdzić sytuację na miejscu zdarzenia.

Ewakuacja w Śliwicach. Ogniomistrz wyłamał drzwi plebanii

Po dotarciu pod wskazany adres stało się jasne, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ratownik bez cienia wahania sforsował zablokowane wejście płonącego budynku i wszedł w gęsty dym, chcąc błyskawicznie zaalarmować osoby uwięzione w środku o nadciągającym niebezpieczeństwie.

Zdecydowana postawa strażaka umożliwiła sprawne i całkowicie bezpieczne wyprowadzenie z obiektu dwóch przerażonych kobiet. Koledzy z macierzystej jednostki otwarcie przyznają, że ta błyskawiczna interwencja najprawdopodobniej zapobiegła ogromnej tragedii i ewentualnym ofiarom w ludziach.

Bohater z Tucholi. Jednostka PSP chwali swojego pracownika

Tucholscy przełożeni ratownika bardzo pozytywnie oceniają jego zachowanie podczas tej niebezpiecznej akcji. W wydanym komunikacie jasno zaznaczyli, że taka postawa jest dowodem najwyższego profesjonalizmu, wielkiej odwagi oraz autentycznej gotowości do niesienia pomocy innym w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia.

Przedstawiciele jednostki podkreślają również, że tego typu niebezpieczne incydenty najlepiej obrazują istotę codziennej pracy w strukturach straży pożarnej. Taka służba wymaga nieustannego poświęcenia, umiejętności działania pod ogromną presją czasu oraz szczególnej troski o ocalenie ludzkiego istnienia.

Bohaterski wyczyn ratownika wywołał natychmiastową falę pozytywnych reakcji wśród lokalnej społeczności oraz licznych użytkowników mediów społecznościowych. Komentujący zgodnie zwracają uwagę na fakt, że obecność tak ofiarnych osób w najbliższym otoczeniu daje ogromne poczucie bezpieczeństwa nawet podczas najbardziej dramatycznych zdarzeń.