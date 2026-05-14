Oto, co nadciąga, synoptycy już biją na alarm! Połowa Polski zagrożona. Co się dzieje? Są oficjalne ostrzeżenia IMGW

Nadciągają burze z gradem. Alerty IMGW

Pogorszenie aury odczujemy już w czwartek 14 maja 2026 roku. Synoptycy IMGW opublikowali ostrzeżenia meteorologiczne obejmujące terytorium siedmiu regionów. Z alertami muszą liczyć się mieszkańcy województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w całości, a także wybranych powiatów w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, łódzkim oraz mazowieckim. Niebezpieczne zjawiska mają występować głównie między godziną 13.00 a 19.00.

Miejscami wystąpią burze, którym towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h. Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Miejscami opady drobnego gradu - czytamy w ostrzeżeniu.

Prognoza IMGW na piątek 15 maja 2026 roku. Spodziewane burze

W najbliższy piątek, 15 maja 2026 roku, warunki atmosferyczne będą niezwykle zmienne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w ciągu dnia niebo zdominują chmury, choć początkowo można liczyć na chwilowe przejaśnienia. Dopiero późnym popołudniem sytuacja nieco się poprawi, ale wcześniej Polskę nawiedzą gwałtowne zjawiska pogodowe w postaci burz i intensywnych opadów.

Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, miejscami do 15-20 mm - czytamy na stronie IMGW.

Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.

- Temperatura maksymalna od około 15°C na zachodzie do 20°C, 22°C na wschodzie i południowym wschodzie kraju; chłodniej miejscami nad morzem - około 13°C - informują eksperci.

Zachodnia część Polski może spodziewać się raczej spokojnego i słabego wiatru ze zmiennych kierunków. W pozostałych regionach porywy przybiorą na sile, wiejąc głównie z południa z umiarkowaną mocą. Szczególnie niebezpiecznie zrobi się w trakcie wyładowań atmosferycznych, kiedy wiatr osiągnie prędkość dochodzącą do 70 km/h. Analogiczne wartości synoptycy przewidują w wyższych partiach Karpat.

Pogoda w nocy z piątku na sobotę. Prognoza na 16 maja 2026

Noc z piątku na sobotę (15/16 maja 2026) nie przyniesie większego uspokojenia w kwestii zachmurzenia. Przez większość czasu niebo pozostanie zakryte grubą warstwą chmur, choć w niektórych rejonach kraju można spodziewać się lokalnych rozpogodzeń.

Za wyjątkiem północnego zachodu przelotne opady deszczu, a początkowo także zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do około 10 mm, na południu Opolszczyzny do około 15 mm - podaje IMGW.

Termometry wskażą w nocy zauważalne zróżnicowanie temperatur. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie, gdzie słupki rtęci spadną do zaledwie 4 stopni Celsjusza. W centralnych regionach Polski temperatura utrzyma się na poziomie około 7 stopni, natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie z wartościami sięgającymi 11 stopni Celsjusza. Przez całą noc wiatr będzie wiał słabo ze zmiennych kierunków.