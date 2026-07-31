54-latek miał nawoływać do mordowania policjantów i ich bliskich. To, co pisał w sieci, szokuje!

Bydgoscy śledczy z prokuratury rejonowej na północy miasta zajmują się sprawą 54-letniego R.W., który odpowie za podżeganie do najcięższych przestępstw. Przedstawicielka bydgoskiej prokuratury okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska potwierdziła w rozmowie z PAP, że podejrzany w swoim internetowym poście domagał się uśmiercania funkcjonariuszy oraz ich krewnych.

Skandaliczny komunikat wyłapali specjaliści służący w strukturach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i błyskawicznie ustalili lokalizację twórcy. Podejrzany wpadł w ręce służb, a w trakcie policyjnej rewizji mundurowi zabrali trzy urządzenia mobilne i przenośny sprzęt internetowy z kartą SIM.

Z ustaleń organów ścigania wynika, że zatrzymany posługiwał się w sieci fałszywymi personaliami podczas zakładania profilu na jednym z portali społecznościowych. Bydgoska prokuratura oficjalnie obciążyła go zarzutem publicznego zachęcania do zbrodni, co miało bezpośredni związek z publikacją tekstu namawiającego do zabijania stróżów prawa i członków ich rodzin.

Dziennikarze agencji PAP informują, że w przeszłości sprawca miał już na koncie wyrok za zbliżone przewinienia kryminalne. Tym razem prokurator postanowił nałożyć na niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

W polskim prawie za publiczne podżeganie do morderstwa przewidziano maksymalnie trzyletni pobyt w zakładzie karnym. Całe postępowanie przygotowawcze w tej bulwersującej sprawie toczy się pod nadzorem śledczych z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.