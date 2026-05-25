Bezpłatne badania, porady ekspertów i aktywności dla każdego. MedPiknik już 27 maja

MedPiknik 2026. Co będzie się działo?

Wydarzenie odbędzie się na terenie otwartym (ogrodzie) przy budynku dydaktycznym Collegium Medicum UMK przy ul. Sandomierskiej 16 i skierowane jest do osób w każdym wieku — od najmłodszych, przez dorosłych, aż po seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami.

MedPiknik ma połączyć edukację medyczną z praktyczną profilaktyką i aktywnością społeczną. Uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji i stref tematycznych przygotowanych przez studentów kierunków medycznych pod opieką naukowców i dydaktyków akademickich.

W programie znalazły się m.in.:

strefy edukacji i profilaktyki zdrowotnej,

bezpłatne porady i praktyczne zajęcia prowadzone przez studentów oraz specjalistów,

aktywności promujące zdrowy styl życia, ruch i rekreację na świeżym powietrzu,

gry i animacje wspierające integrację międzypokoleniową.

Studenci medycyny działają dla mieszkańców

MedPiknik to flagowa inicjatywa Studenckiej Poradni Zdrowia YUFE, w ramach której przyszli specjaliści angażują się w działania prozdrowotne na rzecz lokalnej społeczności. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma pokazać, jak akademicka wiedza może przekładać się na realną pomoc mieszkańcom regionu.

Za przygotowanie programu odpowiadają studenci działający pod opieką ekspertów, w tym dr Mileny Wojciechowskiej — koordynatorki Poradni Zdrowia — oraz kadry naukowej Collegium Medicum.

MedPiknik „Razem dla Zdrowej Społeczności”. Kiedy i gdzie?

Data: 27 maja 2026 r.

Godzina: 10:30

Miejsce: teren otwarty (ogród) przy budynku dydaktycznym Collegium Medicum UMK, ul. Sandomierska 16

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do udziału. Wstęp na wydarzenie jest otwarty, a głównym celem pikniku jest promocja profilaktyki zdrowotnej, integracji społecznej i budowania dobrych nawyków na co dzień.

Akcja odbywa się pod patronatem Radia ESKA Bydgoszcz.