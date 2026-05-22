Krzysztof Jackowski przeraża wizją na lato. Jasnowidz z Człuchowa wieszczy nową pandemię

Krzysztof Jackowski alarmuje w sprawie nowej pandemii

Krzysztof Jackowski, uznawany za najbardziej rozpoznawalnego jasnowidza w Polsce, podczas ostatniej transmisji na swoim kanale YouTube odniósł się do doniesień o przypadkach eboli w Afryce oraz osobach podejrzewanych o zakażenie w Europie.

„– Demokratyczne państwo Kongo i kilka innych zmaga się z ebolą. Oczywiście Stany Zjednoczone już zamykają granice dla osób, które z tamtych państw chciałyby do Ameryki przylecieć. Do Niemiec trafiły osoby podejrzane o zakażenie i pewien lekarz już zakażony. Obserwujmy to, ponieważ medialnie ta sytuacja zaczyna być głośna – mówił jasnowidz.”

Wizja Krzysztofa Jackowskiego na letnie upały

Zdaniem jasnowidza z Człuchowa najtrudniejszy moment ma nadejść latem, podczas wyjątkowo gorących dni. Jackowski przekonuje, że może pojawić się nowy wariant wirusa, wobec którego świat medycyny pozostanie bezradny.

„– Mam przeczucie, że to się zacznie w bardzo upalne dni. To wydarzy się tego lata w bardzo upalne dni. Będzie gorąco, gdy się o tym dowiemy. Okaże się, że powstanie szczep, albo zostanie stwierdzony taki szczep eboli, na którego nie będzie kompletnie żadnego leku, żadnej szczepionki. Tym razem WHO będzie kompletnie bezradne – przekonywał.”

Jackowski twierdzi także, że w najbliższych miesiącach coraz częściej mają pojawiać się informacje dotyczące różnych zagrożeń epidemicznych.

„- Coraz częściej będziemy słyszeli o jakiś problemach pandemicznych, różnych, nie tylko z ebolą związanych. Muszę powiedzieć, że jeżeli przyjdzie druga pandemia to w związku z nią ludzie naprawdę będą umierali. Będzie się mówiło, że to ona sieje takie żniwo - zaznaczał Jackowski.”

Utrudnienia w podróżowaniu. Krzysztof Jackowski ostrzega przed zakazami

Jasnowidz przewiduje również możliwe utrudnienia w podróżowaniu, szczególnie podczas wakacyjnego sezonu.

„- To lato będzie bardzo niespokojne. Tego lata może być sytuacja, że nie wszędzie polecimy. Będą problemy z podróżami, zwłaszcza lotniczymi. Wszystko zacznie się w bardzo upalne dni - zaznaczał.”

Według Jackowskiego rozwój sytuacji ma być bardzo szybki i zaskakujący.

„- Ludzie nie będą tego świadomi, ale będą zarażać się przez deszcz. Zwróćmy uwagę, że ebolą można się zarazić przez śluz, być może pot lub krew. Śluz - to coś mokrego, deszcz - to coś mokrego. Do tych upalnych dni będzie robiony medialny scenariusz o różnym dramatyzmie, ale zarazem będziemy uspakajani, że nic nam właściwie nie grozi. Jednak zacznie się problem, ponieważ zaczną wybuchać ogniska lokalne w różnych miejscach. To mogą być nieduże ogniska zarażeń na początku - zaznaczał.”

Jasnowidz z Człuchowa opisuje dziwne objawy zakażenia

Zdaniem Jackowskiego okres wakacyjnych wyjazdów i masowego przemieszczania się ludzi może przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się zagrożenia.

„- Będzie to czas urlopowy, gdzie ludzie będą się masowo przemieszczać. Podróżując rozproszą tę zarazę w różne miejsca lokalne. Ona później dość szybko zmutuje. Już w czasach, gdy nadeszła pierwsza zaraza (COVID-19 red.) kojarzyło mi się, że nadejdzie druga, która zostawiać będzie znaki na ciele. W formie czerwonych krostek lub czerwonych plamek - komentował na swoim kanale Jackowski.”

