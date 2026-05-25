Muzyczna Parada Paderewskiego na ulicach Bydgoszczy. Tak wystartował festiwal Drums Fusion

Anna Kisiel
2026-05-25 11:07

Głośne uderzenia, nietypowe instrumenty oraz wielobarwne przebrania zainaugurowały dziewiętnastą odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Mieszkańcy Bydgoszczy ruszyli w wielkiej Muzycznej Paradzie Paderewskiego, która zjednoczyła pokolenia w radosnej, muzycznej zabawie.

Kolorowy pochód ruszył w piątek, 22 maja spod Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, kierując się prosto na teren kampusu Akademii Muzycznej. Zebrani tłumnie bydgoszczanie wykorzystali samodzielnie stworzone instrumenty, formując pełen energii i hałasu korowód. Ta niezwykła inicjatywa zjednoczyła maluchy oraz starszych melomanów, zapewniając wszystkim znakomitą rozrywkę przy wpadających w ucho dźwiękach.

Wspomniany przemarsz stanowił kluczowy element otwarcia kolejnej edycji imprezy Drums Fusion. Pomysłodawcy zadbali dodatkowo o wyznaczenie zielonych stref kultury i specjalnej ekościeżki, które zlokalizowano w Ogrodzie Botanicznym oraz na obiektach sportowych UKW. Zwieńczeniem intensywnego dnia był wieczorny, plenerowy występ zatytułowany „Gramy w rytmie miasta”, który zorganizowano na głównej scenie Akademii Muzycznej.

Impreza pod szyldem Drums Fusion gości w Bydgoszczy nieprzerwanie od 2007 roku, systematycznie ściągając wirtuozów i miłośników perkusji z różnych zakątków globu. Inicjatywa ta została zainspirowana działalnością lokalnych bębniarzy, stawiając na popularyzację szerokiego przekroju gatunków. Uczestnicy mogą cieszyć się tam brzmieniami klasycznymi, jazzowymi, a także solidną dawką rocka, hip-hopu czy muzyki alternatywnej.

