Bus szkolny zderzył się z łosiem! Pojazdem podróżowało kilkanaścioro dzieci

Wypadek wydarzył się w piątek, 25 września w miejscowości Kurzejewo. Autokar dowożący piętnaścioro uczniów uderzył w potężnego łosia. Skutkiem tego niespodziewanego incydentu było również uszkodzenie kolejnego pojazdu osobowego.

Na wezwanie błyskawicznie zareagowały odpowiednie służby. Zespół strażaków zabezpieczył teren i usunął z asfaltu rozsypane fragmenty karoserii oraz wyciekające ciecze.

Jak poinformowali strażacy w rozmowie z radiem PiK: „Nikt z pasażerów autobusu nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielenia pomocy medycznej. Na miejscu stwierdzono wyciek płynów eksploatacyjnych oraz odłamki znajdujące się na jezdni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu odłamków i pozostałości płynów eksploatacyjnych z drogi”.

Interwencja ratowników nie wstrzymała całkowicie ruchu na trasie w Kurzejewie. Kluczowym podsumowaniem całego zajścia pozostaje fakt, że prowadzący pojazd i wszystkie dowożone dzieci uniknęły jakichkolwiek ran.