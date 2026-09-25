Bus szkolny zderzył się z łosiem! Pojazdem podróżowało kilkanaścioro dzieci

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-25 10:39

Piątkowy poranek (25 września) przyniósł bardzo niebezpieczną sytuację na drodze w Kurzejewie. Szkolny bus przewożący piętnaścioro dzieci uderzył tam w przebiegającego łosia. W incydencie ucierpiało również kolejne auto osobowe, jednak pasażerowie mogą mówić o ogromnym szczęściu.

Strażak przy busie z rozbitą maską po zderzeniu z łosiem. O wypadku w Kurzejewie przeczytasz na Eska Bydgoszcz.
Autor: OSP Warlubie/ Materiały prasowe

Wypadek wydarzył się w piątek, 25 września w miejscowości Kurzejewo. Autokar dowożący piętnaścioro uczniów uderzył w potężnego łosia. Skutkiem tego niespodziewanego incydentu było również uszkodzenie kolejnego pojazdu osobowego.

Na wezwanie błyskawicznie zareagowały odpowiednie służby. Zespół strażaków zabezpieczył teren i usunął z asfaltu rozsypane fragmenty karoserii oraz wyciekające ciecze.

Jak poinformowali strażacy w rozmowie z radiem PiK: „Nikt z pasażerów autobusu nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielenia pomocy medycznej. Na miejscu stwierdzono wyciek płynów eksploatacyjnych oraz odłamki znajdujące się na jezdni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu odłamków i pozostałości płynów eksploatacyjnych z drogi”.

Interwencja ratowników nie wstrzymała całkowicie ruchu na trasie w Kurzejewie. Kluczowym podsumowaniem całego zajścia pozostaje fakt, że prowadzący pojazd i wszystkie dowożone dzieci uniknęły jakichkolwiek ran.

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