Ledwo skończyły 20 lat i już są poszukiwane. Policja pokazuje ich zdjęcia

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2026-09-25 10:07

Są niezwykle młode, mają po 20, 21 lat, a już widnieją w rejestrach policyjnych. W grę wchodzą oszustwa, kradzieże czy podrabianie dokumentów. Służby usilnie próbują je odnaleźć. Zobacz, czy kogoś rozpoznajesz.

Służby policyjne nieustannie tropią osoby, za którymi wystawiono stosowne nakazy. Na liście znajdują się również kobiety poszukiwane w związku z różnymi naruszeniami prawa. Wiele z tych spraw dotyczy przestępstw o charakterze majątkowym.

Policyjne systemy skrywają nazwiska kobiet zaangażowanych w kradzieże, oszustwa oraz tworzenie fałszywych dokumentów. Zaskakuje młody wiek niektórych uciekinierek – zaledwie przekroczyły dwudziestkę.

Mundurowi decydują się na publikację zdjęć, mając nadzieję, że obywatele pomogą zlokalizować poszukiwane. Nierzadko pojedyncza, celna wskazówka od społeczeństwa przyspiesza zatrzymanie i zamyka długotrwałe śledztwo.

W przygotowanym zestawieniu pokazujemy wizerunki kobiet figurujących w rejestrach poszukiwanych. Należy wnikliwie sprawdzić te fotografie – istnieje szansa, że rozpoznasz którąś z twarzy i wesprzesz działania mundurowych.

Wszelkie sygnały o miejscu przebywania tych kobiet należy natychmiast zgłaszać organom ścigania. Informacje można wysyłać na specjalny adres e-mail: [email protected]. Jeśli sprawa jest nagła, najlepiej od razu wybrać numer 112 lub 997.

Funkcjonariusze gwarantują pełną anonimowość i bezpieczeństwo danych wszystkim zgłaszającym.

Fotografie zebrano z oficjalnej witryny policyjnej w dniu 24 września 2026 roku.

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ROLKI