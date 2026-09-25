Ledwo skończyły 20 lat i już są poszukiwane. Policja pokazuje ich zdjęcia

Służby policyjne nieustannie tropią osoby, za którymi wystawiono stosowne nakazy. Na liście znajdują się również kobiety poszukiwane w związku z różnymi naruszeniami prawa. Wiele z tych spraw dotyczy przestępstw o charakterze majątkowym.

Policyjne systemy skrywają nazwiska kobiet zaangażowanych w kradzieże, oszustwa oraz tworzenie fałszywych dokumentów. Zaskakuje młody wiek niektórych uciekinierek – zaledwie przekroczyły dwudziestkę.

Mundurowi decydują się na publikację zdjęć, mając nadzieję, że obywatele pomogą zlokalizować poszukiwane. Nierzadko pojedyncza, celna wskazówka od społeczeństwa przyspiesza zatrzymanie i zamyka długotrwałe śledztwo.

W przygotowanym zestawieniu pokazujemy wizerunki kobiet figurujących w rejestrach poszukiwanych. Należy wnikliwie sprawdzić te fotografie – istnieje szansa, że rozpoznasz którąś z twarzy i wesprzesz działania mundurowych.

Wszelkie sygnały o miejscu przebywania tych kobiet należy natychmiast zgłaszać organom ścigania. Informacje można wysyłać na specjalny adres e-mail: [email protected]. Jeśli sprawa jest nagła, najlepiej od razu wybrać numer 112 lub 997.

Funkcjonariusze gwarantują pełną anonimowość i bezpieczeństwo danych wszystkim zgłaszającym.

Fotografie zebrano z oficjalnej witryny policyjnej w dniu 24 września 2026 roku.

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