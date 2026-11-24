Tegoroczne jarmarki bożonarodzeniowe w wielu miastach Polski odbywają się w cieniu zaostrzonych rygorów, co oznacza rozstawienie kilkunastu barier i zwiększenie liczby patroli oraz inne dodatkowe środki bezpieczeństwa. Takie działania stanowią bezpośrednią odpowiedź na niepokój społeczny, który wzrósł po tragicznych zdarzeniach na krakowskim Rynku Głównym. Głównym celem organizatorów jest zapewnienie mieszkańcom oraz turystom spokoju podczas korzystania ze świątecznych atrakcji.

Również w Bydgoszczy kwestie bezpieczeństwa zdominowały przygotowania do startu imprezy. Zanim wydarzenie oficjalnie się rozpoczęło, zorganizowano kilka spotkań koordynacyjnych z udziałem odpowiednich służb, podczas których podjęto decyzję o zaostrzeniu środków ostrożności na terenie miasta.

Przed inauguracją imprezy zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do bydgoskich funkcjonariuszy. Policjanci zadeklarowali wówczas, że będą obecni na terenie świątecznego jarmarku.

„Informuję, że w miejscach, gdzie odbywać się będą jarmarki świąteczne, obecni będą także policjanci. Sposób i taktyka działania policji będą uzgadniane z organizatorami i adekwatne do rodzaju wydarzeń, a naszym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom” – wyjaśniała mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Te deklaracje znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. W trakcie trwania wydarzenia okolicę regularnie patrolowali funkcjonariusze policji oraz strażnicy miejscy, którzy na bieżąco dbali o bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych osób.

„Myślę, że to dobre rozwiązanie. Dzięki temu możemy swobodnie korzystać z jarmarku i cieszyć się tym klimatem. Sytuacja w Krakowie pokazała, jak bardzo zmieniło się postrzeganie bezpieczeństwa w naszym kraju” – powiedziała nam Gosia z Bydgoszczy.

7

Bydgoski Jarmark Świąteczny przyciągnął tłumy na uroczyste otwarcie

Wprowadzenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa nie zniechęciło mieszkańców, którzy licznie stawili się na piątkowym otwarciu. Inauguracja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego na Starym Rynku wystartowała dokładnie o godzinie 17. Kulminacyjnym punktem wieczoru było uroczyste rozświetlenie potężnej, liczącej 14 metrów choinki. W tym samym momencie rozbłysły również miejskie iluminacje, a całemu wydarzeniu towarzyszył efektowny pokaz zimnych ogni.

Na odwiedzających, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych, czekało wiele niespodzianek przygotowanych przez organizatorów. W trakcie otwarcia uczestnikom rozdano łącznie 2 tysiące mikołajkowych czapeczek. Dzieci miały okazję podziwiać występy szczudlarzy oraz spotkać renifera Rudolfa, któremu podczas tegorocznej edycji towarzyszy postać Ciastka.

Świąteczne miasteczko będzie funkcjonować aż do 21 grudnia. Organizatorzy wydarzenia apelują do mieszkańców, aby w podróż do centrum miasta wybierać komunikację miejską.