Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych w poniedziałek, 23 listopada, dokładnie o godzinie 10.41. Wynikało z niego, że na terenie parku kolejowego w Linowie dwa psy wpadły do głębokiej studni. Położenie czworonogów było niezwykle groźne, ponieważ znalazły się w pułapce bez możliwości samodzielnej ucieczki.

Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano zastępy z JRG 1 Grudziądz, a także druhów z OSP Linowo, OSP Świecie nad Osą oraz OSP Bursztynowo. Aby bezpiecznie ewakuować uwięzione zwierzęta na powierzchnię, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu i technik alpinistycznych.

Cała operacja przebiegła pomyślnie i miała szczęśliwy finał. Czworonogi nie odniosły żadnych obrażeń, więc całe i zdrowe psy szybko trafiły pod opiekę właścicielki, natomiast sam otwór studni został odpowiednio zabezpieczony przez służby.

Niezabezpieczona studnia w Linowie. Internauci oburzeni po akcji strażaków

Komunikat opublikowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wywołał w sieci lawinę komentarzy. Choć użytkownicy mediów społecznościowych wyrażają ulgę z powodu uratowania zwierząt, wielu internautów pyta o przyczyny tak niebezpiecznego zaniedbania i głośno punktuje brak właściwego zabezpieczenia studni.

„Jak takie studnie mogą być niezabezpieczone? Tą drogą chodzą dzieci i osoby starsze, paranoja!!” – napisał jeden z internautów.