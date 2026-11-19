Przybyli na miejsce strażacy odgrodzili obszar wokół poczty i wstępnie zbadali znalezisko. Kierujący działaniami st. kpt. Grzegorz Polok z Komendy Powiatowej PSP w Tucholi poinformował „Tygodnik Tucholski”, że specjalistyczna aparatura pomiarowa nie wykryła żadnego zagrożenia. Mimo to mundurowi wstrzymali się z zakończeniem akcji do czasu przyjazdu ekspertów, których zadaniem było dokładne sprawdzenie zawartości pakunku.

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Do Tucholi wezwano funkcjonariuszy z Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Bydgoszczy. Przeprowadzone przez nich badanie wykazało, że w podejrzanej przesyłce znajdował się aparat służący do mierzenia poziomu glukozy we krwi. Jak informuje Radio PIK, zużytym sensorem zajęli się ostatecznie przedstawiciele sanepidu, którzy przekazali go do utylizacji.