„Ja mówiłem, że 2019 rok to ostatni normalny rok, w którym żyjemy” - zapewnił po raz kolejny dziennikarzy „Super Expressu” Krzysztof Jackowski.

Mieszkający w Człuchowie 63-latek należy do grona najpopularniejszych polskich jasnowidzów, który zyskał rozgłos za sprawą swoich wizji mówiących między innymi o wojnie w Ukrainie, pandemii COVID-19 czy krachu wielkich instytucji bankowych.

Teraz reporterzy postanowili zapytać go o przyszłe stawki na stacjach. Obecnie obserwujemy obniżki cen diesla oraz benzyny, a za litr tej najpopularniejszej kierowcy płacą już poniżej 6 złotych, choć jeszcze całkiem niedawno pojawiały się obawy przed przebiciem bariery 10 złotych.

„Ja już mówiłem i powtórzę to jeszcze raz. Za chwilę znów czeka nas podwyżka cen paliw na stacjach” - zapewnia Jackowski.

Krzysztof Jackowski wieszczy potężny światowy kryzys

Wizjoner na tym jednak nie poprzestaje w swoich prognozach. Według zapowiedzi Jackowskiego w kwietniu 2027 roku rozpocznie się poważny kryzys o zasięgu globalnym.

W minionych latach jasnowidz z Człuchowa regularnie wspominał o wybuchu dwóch globalnych konfliktów zbrojnych, wskazując na wojnę rosyjsko-ukraińską oraz starcia na Bliskim Wschodzie. Krzysztof Jackowski wielokrotnie zaznaczał, że to właśnie bliskowschodnia sytuacja stanowi olbrzymie zagrożenie dla całego świata, ponieważ tamtejsze walki mogą całkowicie wymknąć się spod kontroli.

„Obie wojny się nie zakończą. Będą eskalować” - zapewnia.