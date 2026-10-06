Tragiczny lot paralotnią. Marek próbował przelecieć pod mostem i zginął [ZDJĘCIA]

Tragiczny lot 60-letniego gdynianina

Marek K., który niedługo świętowałby swoje sześćdziesiąte urodziny, pochodził z Gdyni. W minioną sobotę, 3 października, wraz z kolegą wybrał się na loty w rejon Grudziądza. Mężczyźni wzbili się w powietrze z pobliskiego pasa startowego, by oddawać się swojej pasji.

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Niespodziewanie lot gdynianina zakończył się dramatem niedaleko wiaduktu autostradowego. Zlokalizowanie go pod wodą potrwało dłuższą chwilę. Okazało się, że poszkodowany zaplątał się w osprzęt swojej paralotni, co zmusiło ratowników do użycia narzędzi tnących. Po wyciągnięciu na brzeg mężczyzna był nieprzytomny i nie oddychał. Błyskawicznie przeniesiono go na pokład jednostki ratowniczej, gdzie rozpoczęto reanimację. Następnie przekazano go załodze karetki pogotowia, jednak mimo wysiłków medyków, zmarł.

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Badaniem okoliczności tej tragedii zajmuje się obecnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Swoje czynności w tej sprawie realizuje także prokuratura. Z informacji zdobytych przez naszych reporterów wynika, że paralotniarz chciał wykonać niebezpieczny manewr przelotu pod konstrukcją autostradową nad rzeką w okolicach Grudziądza.

Pana ustalenia są prawdziwe. Tak, paralotniarz próbował przelecieć pod mostem autostradowym – mówi dziennikarzom „Super Expressu” prokurator Magdalena Chodyna, zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu.