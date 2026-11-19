Na obrzeżach Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim stoi niewielki, miejski budynek zarządzany przez Administrację Domów Miejskich. W środku mieści się ponad 50-metrowy lokal, który dotychczas znajdował się w fatalnym stanie technicznym. W tej trudnej sytuacji inicjatywę przejęli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych, oferując swoją bezinteresowną pomoc.

Cała akcja zyskała spory rozgłos po tym, jak Magdalena Popielewska, kierująca bydgoską placówką, opublikowała post na Facebooku. Dyrektorka zaapelowała w sieci o przekazanie materiałów budowlanych i dokładnie opisała cel tej zbiórki.

„Ja nie wiem, po co tyle zamieszania” – mówi, rozkładając ręce.

„Nasza szkoła po raz pierwszy zrobiła coś takiego dziesięć lat temu, po wichurze w Sośnie. Wtedy remontowaliśmy tam cztery domy. Mieliśmy zorganizowany transport, na miejscu uczniowie jedli posiłki, a potem wracali do Bydgoszczy. Później remontowaliśmy mieszkanie po pożarze. Od tamtego czasu wyremontowaliśmy ponad 30 domów i mieszkań. Nie wiem, dlaczego teraz wzbudziło to takie zainteresowanie” – mówi dziennikarzom „Super Expressu” Magdalena Popielewska.

„Mamy warsztaty szkolne, na których uczniowie uczą się zawodu. Jednak to, co wykonują podczas zajęć, na koniec zostaje usunięte. A tutaj ich praca może komuś służyć. Nie robią tego sami. Wszystkie prace wykonują pod okiem nauczycieli. Uczą się zawodu, ale oprócz tego uczą się rozmawiać z innymi ludźmi, empatii i patriotyzmu” – dodaje dyrektor.

W odnawianym w ramach zajęć praktycznych lokalu pracuje obecnie kilku uczniów oraz dwie uczennice, a nad przebiegiem robót czuwa dwóch pedagogów.

„Wczoraj była telewizja, dzisiaj radio i prasa. O co chodzi? Robimy to od dawna. Remont musimy skończyć do świąt” – mówi ze śmiechem Paweł Raniszewski, który przygląda się, jak uczniowie nakładają gładź na ściany.

Warto podkreślić, że w bydgoskiej szkole budowlanej fach w ręku zdobywają również dziewczęta. Uczennice na równi z kolegami angażują się w prace remontowe i szlifują umiejętności zawodowe, dzięki czemu potrzebująca rodzina już niedługo wprowadzi się do odświeżonego mieszkania.