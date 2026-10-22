Chwile grozy przy przejściach dla pieszych! Kierowcy robią to tuż przed pasami

Nagrania, które trafiły na skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”, pokazują, jak niebezpieczne sytuacje mogą powstawać w rejonie przejść dla pieszych w Bydgoszczy. Kierowcy, którzy lekceważą przepisy i podejmują ryzykowne manewry, narażają na niebezpieczeństwo przede wszystkim pieszych.

Policjanci przypominają, że wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed nim jest zabronione. Wyjątkiem są przejścia, na których ruch jest kierowany. Kierujący pojazdem musi również zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie.

Policja apeluje do kierowców. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych

Funkcjonariusze podkreślają, że w starciu z samochodem pieszy jest szczególnie narażony na poważne obrażenia. Dlatego tak ważne jest, by kierowcy zwalniali przed przejściami, uważnie obserwowali otoczenie i nie wykonywali niebezpiecznych manewrów.

Chwila brawury lub nieuwagi może doprowadzić do zdarzenia, którego skutki będą tragiczne. Policjanci apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów.

Widzisz niebezpieczne zachowanie na drodze? Możesz zareagować

Policja przypomina również, że nagrania dokumentujące niebezpieczne zachowania kierowców można przesyłać na skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”. Takie materiały mogą pomóc funkcjonariuszom w ujawnianiu wykroczeń i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.