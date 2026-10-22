Ostatni trop prowadzi na most. Co stało się z 18-letnim Piotrem?

18-letni mieszkaniec miejscowości Klamry, Piotr Gburczyk, przepadł bez wieści w sobotę, 10 października 2026 r. Od tamtej pory nie odezwał się do bliskich, którzy bez przerwy starają się zrekonstruować wydarzenia feralnego dnia.

Pierwsze doniesienia wskazywały, że Piotr wybrał się z kolegami na wędkowanie na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Sytuacja przybrała jednak mroczniejszy obrót za sprawą nowej informacji. Jak przekazała wcześniej „Super Expressowi” matka 18-latka, pani Marlena, jej syn rzekomo wdał się w bójkę na moście, a jeden z jego znajomych usiłował wyrzucić go przez barierki.

Bliscy Piotra przeszukują rejon rzeki

Rodzina zaginionego kontynuuje poszukiwania. Według relacji matki, sprawdzono już rzekę, jednak nie w rejonie wspomnianego wcześniej mostu.

Było sprawdzane na wodzie, ale od strony Błoni do Zakurzewa, nie w okolicach mostu. Teren przeszukiwaliśmy my w celu znalezienia może jakiejś rzeczy syna. Nic nie znaleźliśmy. Ja za chwilkę jadę jeszcze raz w to miejsce na most – powiedziała pani Marlena w rozmowie z „Super Expressem”.

Zrozpaczona kobieta zaznacza, że zachowanie jej syna zupełnie do niego nie pasuje. Zwraca uwagę, że w przeszłości, w przypadku rozładowania się baterii w jego telefonie, potrafił nawiązać kontakt z rodziną za pomocą aparatu należącego do innej osoby.

Piotrek nigdy się nie milczał tak długo. Zdarzało się, że rozładował mu się telefon, ale napisał od kolegi bądź nawet od obcej osoby spotkanej po drodze – przekazała matka zaginionego.

Grudziądzka policja bada każdy scenariusz

Zwróciliśmy się do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z prośbą o najświeższe doniesienia z przebiegu poszukiwań zaginionego 18-latka. Z relacji rzecznika prasowego jednostki wynika, że w śledztwie nie nastąpił jeszcze żaden przełom.

Na razie bez przełomu. Wiemy, że dwukrotnie sprawdzany był nurt rzeki. Sprawdzane są wszystkie hipotezy, które musimy dokładnie zweryfikować. Policjanci robią wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć 18-latka – przekazał „Super Expressowi” st. asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik KMP w Grudziądzu.

Rodzina w dalszym ciągu wypatruje jakichkolwiek wieści dotyczących zaginionego Piotra. Bliscy wciąż liczą na to, że ktoś zetknął się z 18-latkiem, bądź posiada wiedzę na temat tego, co spotkało go po zaginięciu.

Rysopis zaginionego Piotra Gburczyka

Piotr mierzy 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma krótkie blond włosy. 10 października miał mieć na sobie granatową bluzę Champion, czarne spodnie dresowe marki Adidas oraz biało-zielone buty Puma. Najprawdopodobniej zabrał ze sobą torbę podróżną z napisem „SPORT”, granatowy plecak i wędkę.

Każdy, kto widział Piotra Gburczyka, bądź dysponuje informacjami mogącymi przyczynić się do ustalenia miejsca jego pobytu, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu. Numery kontaktowe to: 47 75 45 221, 47 75 45 222 lub 47 75 45 279. Zgłoszenia można również kierować na ogólnopolski numer alarmowy 112.