Wyszedł na ryby i przepadł bez śladu. Matka 18-letniego Piotra błaga o pomoc

Osiemnastoletni mieszkaniec wsi Klamry przepadł bez wieści w sobotę, 10 października 2026 roku. Młody mężczyzna spędzał czas ze znajomymi na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu, oddając się wędkowaniu. Z relacji przekazanych przez jego matkę wynika, że koledzy nastolatka wrócili wieczorem do domów, natomiast on sam postanowił jeszcze zostać. Od tamtej chwili nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

Smartfon należący do chłopaka pozostaje od dłuższego czasu wyłączony. Rodzina nie przerywa gorączkowych poszukiwań 18-letniego Piotra, apelując o wsparcie do każdego, kto dysponuje jakimikolwiek wskazówkami w tej tajemniczej sprawie.

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Zaginięcie Piotra. Matka szuka świadków bójki w Grudziądzu

Kluczowe dla śledztwa mogą okazać się detale z tragicznego wieczoru 10 października. Zrozpaczona matka zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich osób, które w okolicach godziny 21:00 lub nieco później widziały szarpaninę na moście w Grudziądzu, o pilne przekazanie tych informacji.

Kobieta apeluje dodatkowo do kierowców o wnikliwe przejrzenie materiałów z kamer samochodowych. Niewykluczone, że ktoś przejeżdżający tamtędy feralnego wieczoru zarejestrował istotny szczegół, który rzuci nowe światło na sprawę zniknięcia jej dziecka.

„Pomóż mi odnaleźć syna” – pisze wprost w mediach społecznościowych matka zaginionego chłopaka. W obecnej sytuacji nawet najdrobniejsza poszlaka może okazać się przełomowa.

Rysopis zaginionego 18-latka w Grudziądzu

Piotr mierzy około 175 centymetrów, ma szczupłą sylwetkę oraz krótkie włosy w kolorze blond. W dniu zniknięcia chłopak miał na sobie granatową bluzę marki Champion, a także czarne spodnie dresowe Adidas i sportowe, biało-zielone obuwie Puma. Dodatkowo mógł mieć ze sobą wędkę, granatowy plecak oraz torbę podróżną z widocznym napisem „SPORT”.

Wszyscy obywatele posiadający wiedzę o losach Piotra proszeni są o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu pod numerami: 47 75 45 221, 47 75 45 222 lub 47 75 45 279. Zgłoszenia można również kierować pod ogólnopolski numer alarmowy 112, dzwoniąc o dowolnej porze.