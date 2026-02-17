Działał w Bydgoszczy, miał przekazywać dane Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-17 10:30

Miał zgłosić gotowość współpracy z rosyjskim wywiadem i przekazywać wrażliwe informacje dotyczące strategicznych obiektów w Bydgoszczy. Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi RP Wiktorowi Ź. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.

Autor: Archiwum/ Archiwum prywatne

Jak przekazała ABW, śledztwo wszczęto na podstawie materiałów własnych Delegatury ABW w Bydgoszczy i prowadzono je pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratura Krajowa w Warszawie. Akt oskarżenia został skierowany do sądu 12 lutego 2026 roku.

Prokurator zarzucił Wiktorowi Ź. zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej oraz faktyczną działalność szpiegowską, polegającą na gromadzeniu i przekazywaniu informacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Chodziło m.in. o dane dotyczące funkcjonowania obiektów o kluczowym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżony przekazywał dokumentację obejmującą dane lokalizacyjne oraz informacje o zabezpieczeniach technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy oraz Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. Mężczyzna miał również wyrazić gotowość przekazywania informacji dotyczących rozmieszczenia obiektów wojskowych, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Za zarzucane czyny Wiktorowi Ź. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 8 lat, a nawet kara dożywotniego więzienia. Jak podkreśla ABW, szybkie działania funkcjonariuszy bydgoskiej delegatury, podjęte już na początku czerwca ubiegłego roku, zapobiegły dalszej aktywności oskarżonego i ograniczyły skalę potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

