Fartuchy, probówki i prawdziwa nauka. Uczniowie z regionu opanowali Collegium Medicum w Bydgoszczy!

Ubrani w specjalne fartuchy uczestnicy od razu zabrali się do pracy. Warsztaty to okazja, by z bliska zobaczyć, jak wygląda nauka na kierunkach medycznych i okołomedycznych, a przede wszystkim – samodzielnie poeksperymentować. Zajęcia prowadzą wykładowcy i studenci Collegium Medicum UMK, którzy pokazują młodszym kolegom, jak w praktyce wyglądają ćwiczenia i laboratoria.

Myślę, że jest to bardzo zachęcające pod względem tego, że można zobaczyć, co robimy podczas ćwiczeń czy laboratoriów – mówi Wiktoria Starobrat, studentka kosmetologii.

Na warsztaty przyjechali uczniowie z różnych miejscowości województwa, w tym także z bydgoskich szkół średnich, m.in. z VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Młodzież nie kryje entuzjazmu i podkreśla, że taka forma nauki robi dużo większe wrażenie niż tradycyjne lekcje.

Jest wspaniale! Bardzo ciekawi pan mówi. Myślę, że to dużo wnosi nowej wiedzy. Mówił głównie o różnych truciznach, ciekawostkach. Fajnie, mi się podoba – mówią pytani przez reportera Radia Eska, Dawida Olszewskiego uczniowie po zajęciach.

Warsztaty w Collegium Medicum UMK potrwają do środy. Organizatorzy liczą, że dla wielu uczestników będzie to pierwszy krok do wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej – być może właśnie w Bydgoszczy i na kierunkach medycznych.