Samolot wojskowy będzie krążyć nad Bydgoszczą! Przygotujcie się na potężny hałas

Komunikat WZL nr 2 w Bydgoszczy

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało oficjalne powiadomienie, opierając się na danych otrzymanych z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. Zgodnie z treścią komunikatu, w dniach 26 i 27 lutego 2026 roku nad stolicą województwa kujawsko-pomorskiego odbędą się loty próbne samolotu.

Aktywność lotnicza została przewidziana na znaczną część dnia. Testy maszyn mają być realizowane w godzinach od 10:00 do 20:00. W tym przedziale czasowym bydgoszczanie muszą liczyć się ze zwiększonym poziomem dźwięku w otoczeniu, co będzie szczególnie odczuwalne dla osób przebywających w pobliżu tras przelotów.

Pogoda a testy techniczne

Przedstawiciele służb zaznaczają, że loty mają ściśle techniczny charakter i służą sprawdzeniu maszyn przez Wojskowe Zakłady Lotnicze. Należy jednak pamiętać, że ostateczny harmonogram działań jest zależny od panujących warunków atmosferycznych. Jeżeli pogoda nie pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie manewrów, próby mogą zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.

Urzędnicy z Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego proszą mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją. Zapewniono jednocześnie, że wszelkie uciążliwości będą miały charakter tymczasowy, a ewentualne zmiany w planach zostaną bezzwłocznie przekazane do publicznej wiadomości.