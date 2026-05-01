Dramatyczne poszukiwania w Bydgoszczy. 50‑letnia Beata jest poważnie chora!

Trwają poszukiwania zaginionej 50-latki z Bydgoszczy

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny intensywnie poszukują 50-letniej Beaty Katarzyny Szpyruk. Kobieta 30 kwietnia opuściła swoje miejsce zamieszkania przy ulicy Ogrody w Bydgoszczy. Od tamtego momentu nie wróciła do domu oraz nie skontaktowała się z członkami rodziny. Bliscy zaginionej są mocno zaniepokojeni zaistniałą sytuacją.

50-latka zmaga się ze schizofrenią, dlatego musi systematycznie przyjmować przepisane leki. Mundurowi zaznaczają, że nagłe odstawienie farmakoterapii może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poszukiwanej.

Rysopis zaginionej Beaty Katarzyny Szpyruk

Zaginiona mierzy około 170 centymetrów wzrostu i charakteryzuje się bardzo szczupłą budową ciała. Ma siwe, proste włosy, przy czym na czubku głowy widoczne jest przerzedzenie fryzury. Cechą charakterystyczną kobiety są blizny na dłoniach. W momencie zaginięcia miała na sobie czarne spodnie, ciemną chustę oraz czarną bluzę lub kurtkę sięgającą do bioder.

Mundurowi nieustannie weryfikują kolejne tropy, analizują nagrania z kamer monitoringu, a także przeprowadzają rozmowy z potencjalnymi świadkami. Pomimo szeroko zakrojonych działań w terenie, dotychczas nie udało się ustalić miejsca pobytu 50-latki. Policjanci zaznaczają, że czas odgrywa tu kluczową rolę, jednak służby nie tracą nadziei na pozytywne zakończenie akcji.

Gdzie zgłaszać informacje o zaginionej z Bydgoszczy?

Przedstawiciele policji zwracają się z apelem do mieszkańców Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości o wzmożoną uwagę. Nawet z pozoru nieistotny szczegół może przyczynić się do odnalezienia kobiety. Zaginiona mogła być widziana w środkach komunikacji miejskiej, sklepach czy w rejonie swojego osiedla.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z mundurowymi pod numerami telefonów: 47 751 15 59, 47 751 15 60 lub pod bezpłatnym numerem alarmowym 112.