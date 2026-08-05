Jasnowidz Krzysztof Jackowski ujawnił, jaka będzie końcówka lata. Wskazał, kiedy jechać na wczasy

Mariusz Korzus
eitor
2026-08-05 12:35

Przewidywania Krzysztofa Jackowskiego dotyczące kapryśnego lipca całkowicie się potwierdziły. W rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" znany wróżbita z Człuchowa wyjawił, kiedy aura w Polsce w końcu się ustabilizuje i umożliwi komfortowy wypoczynek. Jego najnowsza wizja może mocno wpłynąć na plany wyjazdowe wielu Polaków.

Krzysztof Jackowski alarmuje: „Poziom życia zostanie odebrany na lata, a może i na zawsze!”
Autor: Super Express/archiwum serwisu

Rekordowe upały i chłodny lipiec w Polsce

Końcówka czerwca przyniosła w Polsce absolutny rekord temperatur, a termometry wskazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Po fali ekstremalnego gorąca nastąpił jednak zaskakujący zwrot akcji, gdyż lipiec okazał się wyjątkowo chłodny i deszczowy. Taka anomalia wywołała spore zdziwienie wśród mieszkańców kraju, nieprzyzwyczajonych do tak niskich temperatur w środku wakacji. Z początkiem sierpnia sytuacja ponownie uległa drastycznej zmianie i do Polski dotarło powietrze prosto z Afryki. Funkcjonowanie w tak morderczych upałach jest niezwykle trudne. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił sprawdzić, czy możemy liczyć na poprawę sytuacji i zapytał o to słynnego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego.

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Krzysztof Jackowski ujawnia, kiedy pogoda się ustabilizuje

Skrajne temperatury z pierwszych dni sierpnia to dopiero początek pogodowych zawirowań. Po fali upałów czeka nas odczuwalne ochłodzenie, po którym sytuacja ma się jednak wyraźnie poprawić. Krzysztof Jackowski przewidział dokładny termin, w którym powrócą umiarkowane, typowo letnie warunki. Te rewelacje mogą sprawić, że wiele osób zdecyduje się na przesunięcie swoich zaplanowanych wakacyjnych wyjazdów.

- Dopiero ok. 20 sierpnia w Polsce pogoda się unormuje. Wtedy zacznie się takie prawdziwe polskie lato, czyli temperatura od 24 do 26 stopni. Idealna na odpoczynek. I takie lato - z taką temperaturą - utrzyma się aż do 15 września - stwierdził Jackowski.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że męczące upały potrwają co najmniej do 6 sierpnia. W nadchodzący weekend spodziewane są wysokie temperatury połączone z gwałtownymi burzami. Szczegółowe prognozy oraz ewentualne alerty pogodowe będą na bieżąco monitorowane i publikowane przez naszą redakcję.

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