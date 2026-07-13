Jowita przepadła bez śladu, gdy była tuż pod domem. Tajemnica 32-latki pozostaje nierozwiązana

Dokładnie 6 lipca upłynęły dwa lata, odkąd ślad po Jowicie Zielińskiej całkowicie się urwał. Od momentu tajemniczego zniknięcia śledczy nie natrafili na żaden wiarygodny punkt zaczepienia, który rzuciłby światło na losy zaginionej 32-latki. Rodzina poszukiwanej kobiety cały czas mocno wierzy, że kiedyś w końcu poznają całą prawdę o tym tragicznym zdarzeniu.

Zaginiona uchodziła w swoim środowisku za osobę niezwykle spokojną oraz cieszącą się dużą sympatią. Na co dzień zarabiała na życie jako pracownica sklepu mięsnego zlokalizowanego w Rypinie, natomiast wolne chwile spędzała z najbliższymi. Regularnie odwiedzała cmentarz, aby zapalić znicz na grobie zmarłego przed kilkoma laty męża. Po tej stracie młoda wdowa nadal mieszkała u swoich teściów, budując z nimi bardzo zażyłe i ciepłe relacje.

Zaginięcie Jowity Zielińskiej 6 lipca 2024 roku

Poranek 6 lipca 2024 roku początkowo niczym nie odróżniał się od poprzednich. Kobieta wsiadła na swój zielony jednoślad i pojechała do miejsca zatrudnienia. Kiedy o godzinie 12.30 skończyła zmianę, udała się do Rogowa, a następnie kontynuowała podróż rowerową w kierunku miejsca zamieszkania w Lisinach. Zgodnie ze swoim stałym rytuałem wstąpiła na miejscowy cmentarz, co jednoznacznie zarejestrowały kamery monitoringu. Kolejni świadkowie dostrzegli ją, gdy przemieszczała się w stronę swojej posesji.

Do bezpiecznego powrotu brakowało jej dystansu zaledwie dwustu metrów. Kobieta nigdy jednak nie dotarła pod własny dach.

Akcja poszukiwawcza Jowity Zielińskiej bez rezultatu

Niemal natychmiast po zgłoszeniu zaginięcia służby uruchomiły potężne działania w terenie. W sprawę zaangażowali się funkcjonariusze policji, jednostki straży pożarnej, grupy ratownicze oraz pracownicy nadleśnictwa i lokalni myśliwi. Wsparcia udzielili również członkowie rodziny zaginionej, okoliczni mieszkańcy oraz wielu wolontariuszy gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy.

Ratownicy przeczesywali ogromne połacie lasów, podmokłe tereny, pola uprawne, lokalne akweny oraz opuszczone budynki. Do sprawdzania zbiorników wodnych użyto specjalistycznego sonaru, a w terenie pracowały psy szkolone do tropienia oraz odnajdywania ludzkich zwłok. Pomimo gigantycznego wysiłku setek osób, nie natrafiono na absolutnie żaden element mogący przybliżyć śledczych do rozwiązania tej mrocznej tajemnicy.

Odnalezienie roweru Jowity Zielińskiej w Wierzchowiskach

Sytuacja wydawała się nabierać tempa 10 sierpnia 2024 roku. Wtedy to przypadkowy przechodzień spacerujący po zalesionym terenie w okolicach miejscowości Wierzchowiska znalazł charakterystyczny ciemnozielony jednoślad należący do zaginionej kobiety.

Miejsce porzucenia roweru zlokalizowano w odległości około pięciu kilometrów od posesji 32-latki. Jednoślad ukryto w takim miejscu, aby pozostawał całkowicie niewidoczny dla ludzi poruszających się pobliską drogą dojazdową.

Śledczy do dzisiaj próbują ustalić, czy rower znajdował się tam od momentu zniknięcia kobiety, czy ktoś przetransportował go tam znacznie później. Jedynym pewnym faktem pozostaje to, że zaginiona zupełnie nie znała tego konkretnego obszaru leśnego. Chociaż funkcjonariusze ponownie i bardzo drobiazgowo przeczesali całą najbliższzą okolicę, nie zabezpieczono tam żadnych dodatkowych dowodów i poszlak.

Rodzina Jowity Zielińskiej nie traci nadziei

Krewni poszukiwanej 32-latki stanowczo odrzucają wersję o celowym zerwaniu kontaktów z bliskimi. Są całkowicie przekonani, że ich ukochana krewna nie zaplanowała ucieczki od dotychczasowego życia z własnej woli.

6 lipca 2024 to kolejna data, która zapisała się na zawsze w naszej pamięci. Nie ma dnia, abyśmy nie myśleli o Jowicie. Chcielibyśmy poznać odpowiedź na pytanie, co stało się tamtego dnia? Gdzie jest Jowita, co się wydarzyło, że zniknęła kilometr od domu? Kim jest sprawca, który przyczynił się do jej zaginięcia? Nie wierzymy w to, aby Jowita chciała dobrowolnie zniknąć. Ale kimkolwiek jest sprawca, niech wie, że nie wszystkie ślady zdołał zatrzeć – mówią bliscy 32-latki, cytowani przez "Fakt".

Równo po dwóch latach od tego dramatycznego wydarzenia wciąż brakuje jakichkolwiek ostatecznych odpowiedzi. Bliskim towarzyszy głęboki ból i nieustające pytania bez odpowiedzi, a funkcjonariuszom pozostaje rozwikłanie jednej z najbardziej skomplikowanych spraw kryminalnych minionych lat, by w końcu poznać bolesną prawdę.