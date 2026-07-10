Wyszedł ze szpitala i ślad po nim zaginął. Policja szuka 77-letniego Józefa

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzi poszukiwania 77-letniego Józefa Dzikowskiego.

Mężczyzna zaginął w czwartek, 9 lipca 2026 roku. Tego dnia został wypisany ze Szpitala Wojskowego przy ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy. Od tego momentu nie wrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Zaginiony ma 164 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie siwe włosy i piwne oczy. Znakiem szczególnym jest blizna na brzuchu.

W chwili zaginięcia ubrany był w szare spodnie dresowe, granatową koszulkę oraz szarą kurtkę.

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa 77-latek ani w jakim jest stanie zdrowia. Policjanci apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Józefa Dzikowskiego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu, co się z nim stało, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Śródmieście pod numerami 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub z numerem alarmowym 112. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionego.

Trwają poszukiwania Nadii

Przypominamy, że wciąż trwają poszukiwania 15-letniej Nadii. Zgłoszenie o zaginięciu nastolatki wpłynęło we wtorek, 7 lipca 2026 roku. Z ustaleń służb wynika, że dziewczyna opuściła swoje mieszkanie w okolicach południa i do teraz do niego nie wróciła. Od tego momentu z 15-latką nie udało się nawiązać absolutnie żadnego kontaktu.

Więcej informacji na temat zaginięcia nastolatki podajemy TUTAJ.