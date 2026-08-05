Kobieta rodziła na stacji paliw. Policjant odebrał poród. "Paliwo za darmo lub 50 %!"

W środę, 5 sierpnia o godzinie 14:45 aspirant sztabowy Paweł Kozłowski musiał wcielić się w rolę położnika na parkingu stacji paliw w miejscowości Frydrychowo.

w miejscowości Frydrychowo. Mundurowy udzielił natychmiastowego wsparcia ciężarnej, u której akcja porodowa rozpoczęła się podczas jazdy do toruńskiej placówki.

Krótko po narodzinach na miejsce dotarli ratownicy medyczni, a noworodek wraz z matką w dobrym stanie trafili pod opiekę lekarzy.

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w środę, 5 sierpnia w godzinach popołudniowych. Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski, pełniący na co dzień funkcję kierownika posterunku w Kowalewie Pomorskim, przejeżdżał radiowozem przez Frydrychowo. Jadąc trasą krajową numer 15, funkcjonariusz zwrócił uwagę na kierowcę, który desperacko gestykulował, próbując zatrzymać radiowóz.

Mundurowy natychmiast zahamował i ruszył z pomocą.

Sytuacja na miejscu okazała się niezwykle dynamiczna i wymagała błyskawicznego działania. Mężczyzna wyjaśnił, że wiózł swoją żonę z Rypina wprost na porodówkę do Torunia. Małżeństwo zmuszone było przerwać podróż i zjechać na najbliższą stację benzynową, ponieważ dziecko postanowiło przyjść na świat znacznie szybciej. Przyszły ojciec prowadził już w tym czasie rozmowę z dyspozytorem numeru alarmowego. Z relacji Komendy Powiatowej Policji w Kowalewie Pomorskim wynika, że dowódca posterunku zachował się w tej kryzysowej sytuacji absolutnie wzorowo.

- Asp. szt. Paweł Kozłowski bez chwili wahania ruszył z pomocą. Dzięki jego opanowaniu i doświadczeniu bezpiecznie odebrał poród – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - Po kilku minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował mamę i nowo narodzone dziecko do szpitala w Toruniu. Oboje czują się dobrze.

Policjanci złożyli świeżo upieczonym rodzicom serdeczne życzenia. Komunikat o interwencji uzupełniono specjalnymi podziękowaniami: „Ogromne brawa należą się również asp. szt. Pawłowi Kozłowskiemu za profesjonalizm, opanowanie i postawę godną policjanta – zawsze gotowego nieść pomoc”.

Ten sierpniowy dyżur z pewnością na długie lata zapisze się w pamięci zarówno funkcjonariusza, jak i rodziny z Rypina.

Pod internetowym oświadczeniem dotyczącym tych szczęśliwych narodzin zaroiło się od pozytywnych reakcji lokalnej społeczności.

- Rodzina powinna dostawać paliwo z firmy tej stacji, oczywiście za darmo, lub 50 % - czytamy.

- Piękna akcja. Brawo dla policjanta i zdrówka dla mamy i maluszka.

- Wielkie braw dla policjanta 💐i gratulacje dla szczęśliwej mamusi.🍀 Witaj na świecie maluszku ♥️