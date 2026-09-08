Bydgoszczanka ma rekordową emeryturę! Ponad 42 tys. zł miesięcznie

Najwyższa emerytura w Polsce trafia do Bydgoszczy

Telewizja TVP Bydgoszcz poinformowała, że to właśnie w stolicy województwa mieszkanka pobiera absolutnie najwyższe świadczenie ze wszystkich Polek. Co miesiąc instytucja wypłaca jej kwotę znacznie przekraczającą 42 tysiące złotych brutto.

Taka wypłata wymagała ogromnego poświęcenia zawodowego. Seniorka spędziła na rynku pracy ponad sześć dekad, a dokładnie 61 lat, z kolei decyzję o przejściu w stan spoczynku podjęła dopiero jako 81-latka.

Urzędnicy zaznaczają, że gigantyczne przelewy to efekt maksymalnego wydłużenia czasu zatrudnienia. Przedstawiciele państwowej instytucji podkreślają, że rekordziści przeważnie łączą olbrzymi staż ubezpieczeniowy z niezwykle wysokimi dochodami w całym swoim życiu zawodowym.

Wysokie emerytury z ZUS w Kujawsko-Pomorskiem przekraczają 30 tysięcy złotych

Wynik bydgoszczanki deklasuje konkurencję, jednak w regionie nie brakuje innych niezwykle zamożnych osób. Ze statystyk ZUS udostępnionych stacji TVP Bydgoszcz wynika, że kujawsko-pomorskie to dom dla wielu emerytów pobierających przeszło 30 tysięcy złotych brutto każdego miesiąca.

Finansowe sukcesy tych osób to bezpośrednie pokłosie dekad odkładania składek oraz świadomego opóźniania rezygnacji z etatu. Każdy dodatkowy rok pracy powiększa bowiem pulę środków, podczas gdy zgromadzony majątek dzieli się przez coraz krótszy prognozowany czas dalszego życia.

Nie każdy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego od razu chce zakończyć aktywność zawodową. Wśród osób pobierających najwyższe świadczenia przeważają seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami i przejściem na emeryturę zdecydowanie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny – mówi dziennikarzom TVP Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.