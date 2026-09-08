Pożar w Fordonie! Drewniana przyczepa stanęła w płomieniach. Ogień mógł się rozprzestrzenić!

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do bydgoskich strażaków

Po przyjeździe na miejsce strażacy stwierdzili, że ogniem objęta była drewniana przyczepa oraz znajdujące się w jej sąsiedztwie drewniane zabudowania.

Zgłoszenie dotyczące wybuchu oraz widocznych płomieni. Na miejscu stwierdzono pożar drewnianej przyczepy oraz przylegających do niej drewnianych zabudowań – przekazali strażacy-ochotnicy z OSP Bydgoszcz-Fordon.

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Strażacy mieli utrudniony dojazd

Akcja nie należała do najłatwiejszych. Jak przekazali strażacy w rozmowie z „Expressem Bydgoskim”, dojazd do miejsca pożaru był utrudniony. Ratownicy musieli więc rozwinąć linie gaśnicze na odległość około 50 metrów.

Najważniejsze było opanowanie ognia i niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na kolejne obiekty.

Strażakom udało się skutecznie ugasić pożar i zabezpieczyć sąsiednie budynki. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Trzy zastępy w akcji

W działaniach uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Na miejsce skierowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz-Fordon.

Dzięki szybkiej reakcji strażaków ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki.