Koszmar w Radziejowie. 53-latek katował sąsiada kijem bejsbolowym, kopał i groził nożem [ZDJĘCIA]

Dramat podczas sąsiedzkiego spotkania w Radziejowie. 53-latek bił 36-latka kijem

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Radziejowa. Z ustaleń śledczych wynika, że podczas spotkania sąsiadów 53-letni mężczyzna niespodziewanie stał się agresywny wobec 36-latka. Miał zadawać mu ciosy pięściami, kopać go, a także użyć kija bejsbolowego.

Na tym atak się nie skończył. Według policjantów napastnik wyrzucił później pokrzywdzonego z mieszkania na klatkę schodową, po czym wyciągnął nóż i zaczął mu grozić. Miał zapowiedzieć, że jeśli sprawa trafi na policję, 36-latek straci życie. Z obawy przed spełnieniem tych gróźb mężczyzna zgłosił się do funkcjonariuszy dopiero kolejnego dnia.

- Gdy tylko pokrzywdzony opowiedział o dramatycznych chwilach, policjanci natychmiast podjęli działania. Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania napastnika, gdzie go zatrzymali. Na miejscu przestępstwa kryminalni zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym narzędzia przestępstwa – kij bejsbolowy oraz noże, którymi groził napastnik – informuje aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.

Sprawca usłyszał zarzuty prokuratorskie. Grozi mu do 20 lat więzienia

Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych pozwolił na postawienie 53-latkowi zarzutów usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych.

- Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za te przestępstwa Kodeks karny przewiduje karę od 3 do 20 lat pozbawienia wolności – dodaje Marcin Krasucki.

Kazimierz K. Ojciec Magdaleny, która przez 30 lat nie wychodziła z domu - rozmowa

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie