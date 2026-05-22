Śmiertelny wypadek pod Świeciem! 43-latek zjechał z drogi i uderzył w drzewo

Dramat na drodze wojewódzkiej nr 377 w Twardej Górze

Do tragicznego zdarzenia doszło na trasie między Rychławą a Nowem w powiecie świeckim. W czwartek, 21 maja około godziny 21:10 służby ratunkowe zostały wezwane do groźnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 377 w miejscowości Twarda Góra.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, kierowca suzuki z niewiadomych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący pojazdem marki Suzuki Grand Vitara, 43-letni mężczyzna, będący mieszkańcem powiatu świeckiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu z niewyjaśnionych dotąd przyczyn. Samochód uderzył w rosnące przy drodze drzewo, a następnie w ogrodzenie pobliskiej posesji - informuje rzecznik komendy w Świeciu.

Tragiczne skutki wypadku w powiecie świeckim. Kierowca zginął na miejscu

Na miejsce błyskawicznie dotarły służby ratunkowe. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej życia 43-letniego mieszkańca powiatu świeckiego nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

- Szczegółowy przebieg oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają policjanci - dodaje policja.

KOMPAS NEWS - maj 2026

