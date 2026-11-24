Krzysztof Jackowski wieszczy niebezpieczne incydenty w Polsce

Popularny jasnowidz z Człuchowa, Krzysztof Jackowski, podzielił się nową przepowiednią dotyczącą losów naszego kraju. Tym razem jego uwaga skupia się na kwestiach bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych incydentach w rejonie wschodniej granicy.

Z relacji wizjonera wynika, że groźna sytuacja będzie narastać etapami. W pierwszej kolejności przez kilka dni w różnych punktach kraju mają dziać się trudne do przewidzenia rzeczy.

Sam autor wizji nie jest jednak w stanie sprecyzować natury tych zjawisk, ani wskazać dokładnych lokalizacji, w których miałyby one wystąpić.

„Najpierw będą przez trzy, cztery dni jakieś nieprzewidywalne zdarzenia po stronie polskiej. Nie umiem powiedzieć, jak na razie, co to będą za zdarzenia” – stwierdził Jackowski.

W słowach członkowskiego wizjonera pojawia się także kwestia wprowadzenia stanu zagrożenia, który swoim zasięgiem objąłby wyłącznie wybraną część terytorium Polski.

„Będą się działy rzeczy sporadyczne, ale uznane za niebezpieczne, jeśli chodzi o nasz kraj” – przewiduje jasnowidz.

Krzysztof Jackowski o ewakuacji ludności. Chodzi o wschodnią granicę

Największe obawy w nowej wizji budzi wątek przymusowego przesiedlenia mieszkańców. Krzysztof Jackowski utrzymuje, że w kraju mogą zostać wydzielone trzy strefy objęte nakazem opuszczenia domów.

Zgodnie z jego słowami problem nie dotknie wielkich aglomeracji czy całych województw. Chodzi o zdecydowanie mniejsze obszary, zbliżone rozmiarem do pojedynczej gminy, wsi lub skupiska kilku sąsiednich miejscowości.

„Ja mam wrażenie, że w trzech miejscach, ale to będą nieduże tereny, może to być miejscowość lub okolice lub rejon kilku miejscowości, będą ewakuowani ludzie z trzech rejonów w Polsce. Z tym, że mówię, nie kojarzą mi się rejony wielkie. To będzie decyzja rządowo-wojskowa” – powiedział Jackowski.

Kontynuując swój wywód, jasnowidz zasugerował, że opisywane zjawiska mogą mieć miejsce na wschodzie kraju. Nie podał jednak żadnych konkretnych nazw miejscowości ani nawet województw.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w powiecie biłgorajskim:

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Wizja Krzysztofa Jackowskiego. Ograniczenia w przemieszczaniu się i rola Białorusi

Wizja z Człuchowa zakłada również wariant, w którym obywatele zamieszkujący wybrane tereny zostaną objęci specjalnymi restrykcjami.

Jasnowidz uważa, że bezpośrednią konsekwencją serii groźnych zdarzeń będzie wdrożenie przez władze nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa.

„Potem będzie ewakuacja trzech niedużych rejonów w Polsce, prawdopodobnie przy wschodniej granicy. To będzie jak gmina albo jakaś miejscowość. Potem nagle kojarzy mi się stan zagrożenia. Trzeba będzie wyjątkowo uważać albo nie będzie się można poruszać po jakichś rejonach swobodnie” – mówił Krzysztof Jackowski.

Swoje przeczucia wizjoner wiąże bezpośrednio z wydarzeniami za wschodnią granicą Polski. Istotnym elementem tej układanki mają być Białoruś oraz postanowienia zapadające w kręgach rządowych i wojskowych.

Mężczyzna nie precyzuje jednak, jakie dokładnie czynniki miałyby wymusić ewakuację, ani w jakim terminie te przewidywania miałyby się ziścić.

Czy przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego o ewakuacji jest prawdziwa?

Słowa wypowiadane przez Krzysztofa Jackowskiego mogą wywoływać niepokój, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji panującej na wschodniej granicy państwa.

Warto jednak wyraźnie podkreślić, że roztaczane przez niego wizje to jedynie prywatne przeczucia, które nie mają żadnego potwierdzenia w faktach.

Wypowiedzi te w żadnym wypadku nie są odzwierciedleniem rzeczywistych planów strony rządowej, armii czy służb czuwających nad bezpieczeństwem obywateli.

Jasnowidz z Człuchowa nie podał żadnych dat ani konkretnych lokalizacji rzekomych incydentów. Brakuje jakichkolwiek podstaw, aby odbierać jego słowa jako realną zapowiedź zbliżającej się ewakuacji.

Wszelkie wiążące informacje o zagrożeniach oraz działaniach prewencyjnych są zawsze przekazywane przez oficjalne instytucje państwowe, takie jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.