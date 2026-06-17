To mogło skończyć się dramatem. Ktoś rozstawił niebezpieczne pułapki w lesie

Nadleśnictwo Żołędowo poinformowało o niepokojącym zdarzeniu w mediach społecznościowych w poniedziałek, 15 czerwca. Na opublikowanym poście widać gwoździe wbite w wystające korzenie znajdujące się na leśnej drodze w Leśnictwie Jagodowo.

Leśnicy podkreślają, że takie działanie stwarza poważne zagrożenie dla osób korzystających z lasu. Na wystające gwoździe mogą nadepnąć spacerowicze, biegacze czy grzybiarze. Niebezpieczeństwo grozi również rowerzystom, którzy mogą uszkodzić opony lub ulec groźnemu wypadkowi.

Na wystające gwoździe można nadepnąć podczas spaceru, biegu czy grzybobrania, ale również najechać rowerem, co może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, przebicia opony, a nawet poważnego wypadku – alarmuje Nadleśnictwo Żołędowo.

Jak zaznaczają leśnicy, nie jest to pierwszy taki przypadek. Podobne zdarzenie odnotowano już wcześniej na terenie Leśnictwa Zdroje.

Trudno zrozumieć motywy takich działań, jednak ich skutki mogą być bardzo poważne – podkreślono w komunikacie.

Pod wpisem szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy. Internauci byli oburzeni zachowaniem osoby odpowiedzialnej za wbicie gwoździ.

Ten co to zrobił na pewno nie jest zdrowy człowiek – napisała jedna z internautek.

Leśnicy apelują do wszystkich odwiedzających las o zachowanie ostrożności i zgłaszanie podobnych sytuacji. Przypominają, że las jest wspólnym dobrem, o które należy wspólnie dbać.

Jeśli zauważycie podobne sytuacje lub inne działania zagrażające bezpieczeństwu, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich do Nadleśnictwa Żołędowo lub odpowiednich służb – zaapelowali przedstawiciele nadleśnictwa.