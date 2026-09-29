13-latek miał planować rzeź w szkole. Jego matka mówi wprost: „Nie wierzę”

Sąd zadecydował o losie 13-latka z Wąbrzeźna

Jak ustaliło Radio Eska, znana jest już decyzja sądu w sprawie 13-letniego mieszkańca powiatu wąbrzeskiego, oskarżanego o przygotowywanie ataku z użyciem bagnetu na szkolnych korytarzach. Organ sprawiedliwości postanowił o tymczasowym umieszczeniu małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Przed wydaniem tej decyzji chłopiec przebywał w policyjnej izbie dziecka. Sąd nie ujawnił dotychczas żadnych szczegółów dotyczących samego wysłuchania 13-latka, ani tego, na podstawie jakich dokładnie materiałów funkcjonariusze wpadli na jego trop.

Szokujące doniesienia o planowanym przez nastolatka ataku ujrzały światło dzienne 28 września. W nocy do wąbrzeskiej policji wpłynął niepokojący sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej. Z przekazanych informacji wynikało, że chłopiec zamierza przeprowadzić w swojej szkole akt przemocy. Co więcej, w zgłoszeniu znalazła się potworna informacja sugerująca, że nastolatek uśmiercił wcześniej kilka kotów.

Podczas przeszukania, w plecaku chłopca funkcjonariusze odnaleźli bagnet, a w jego domu – tasak. W rozmowie z Radiem Eska, Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty potwierdziła, że 13-latek był pod opieką szkolnego psychologa i pedagoga. Powodem był jego zamknięty charakter i trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Jednak, jak zaznaczyła przedstawicielka kuratorium, wcześniej nie zdradzał on żadnych zachowań agresywnych.

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Matka 13-latka nie wierzy w zarzuty stawiane jej synowi

Dzień później, 29 września, pochylił się nad tą sprawą sąd rodzinny. W tym samym czasie w powiecie wąbrzeskim pojawił się dziennikarz "Super Expressu", który skontaktował się z rodzicami nastolatka. Pomimo oficjalnych komunikatów policji o znalezionej broni, zabitych kotach i planowanej zbrodni, najbliżsi nie dają wiary, że ich dziecko mogłoby zaplanować masakrę.

- Nie wierzę w to, co mówią o moim synu

– przekazała krótko reporterowi "SE" wyraźnie rozemocjonowana matka chłopca. Ojciec nastolatka nie zdecydował się na rozmowę z prasą. Rodzina przeżywa obecnie prawdziwy dramat.

Sam zatrzymany sprawia wrażenie drobnego i cichego nastolatka. Patrząc na jego fizjonomię, trudno uwierzyć, że byłby w stanie zaplanować coś tak okrutnego.

- Na szczęście do niczego nie doszło, ale część uczniów i ich rodziców przeraziła się tym faktem. W związku z tym, dyrekcja powołała zespół ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Oni wytłumaczą, że trzeba zachować spokój

– uspokajała Ewa Podgórska z bydgoskiego Kuratorium Oświaty na antenie Radia Eska.

Przedstawiciele dyrekcji szkoły odmówili komentarza "Super Expressowi". Z kolei ojciec jednego ze szkolnych kolegów chłopca przyznał, że 13-latek kompletnie nie sprawiał wrażenia kogoś, kto mógłby dopuścić się tak dramatycznego czynu. Dodatkowo, rodzice chłopca to szanowani członkowie lokalnej społeczności, którzy wychowują łącznie sześcioro dzieci.