W plecaku bagnet, wcześniej miał uśmiercić koty. Kuratorium ujawnia nowe fakty o 13-latku

Policja weszła do domu 13-latka. Planował atak na szkołę pod Wąbrzeźnem!

- W nocy policjanci z KPP Wąbrzeźno otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o 13-latku, który planuje dokonać ataku w szkole, do której uczęszcza w powiecie wąbrzeskim. Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów. 28 września o godz. 6 rano policjanci weszli do domu 13-latka. W plecaku przygotowanym do szkoły policjanci zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak - poinformowała 28 września mł. insp. Monika Chlebicz, oficer prasowa KWP w Bydgoszczy.

O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy w tym materiale. W godzinach popołudniowych przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji poinformowali, że sprawa 13-łatka z Wąbrzeźna będzie rozpatrywana 29 września przez sąd do spraw nieletnich. - Policjanci dostarczyli tam zgromadzone w sprawie materiały. W związku z tym nastolatek trafi do policyjnej izby dziecka - przekazali funkcjonariusze.

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Kuratorium reaguje po zdarzeniu

Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazała dziennikarzowi Radia ESKA Bydgoszcz, że w szkole prowadzone są działania, które mają uspokoić całą społeczność.

- Na szczęście do niczego nie doszło, ale część uczniów i ich rodziców przeraziła się tym faktem. W związku z tym, dyrekcja powołała zespół ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Oni wytłumaczą, że trzeba zachować spokój - podkreśliła Podgórska.

Przedstawicielka kuratorium dodała, że 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. - Trudno nawiązywał relacje. Był bardzo zamknięty w sobie, stąd też zainteresowanie. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań - zaznaczyła Ewa Podgórska w rozmowie z Radiem ESKA.

Do sprawy i kolejnych decyzji służb oraz sądu będziemy wracać w naszym serwisie!

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