16-letni Wiktor dopiero co zdobył prawo jazdy. Tragiczny wypadek zakończył jego marzenia

Z informacji zebranych przez dziennikarza „Super Expressu” wynika, że w zdarzeniu zginął 16-letni Wiktor. Nastolatek od dawna interesował się motoryzacją i chętnie chwalił się zdjęciami swojego jednośladu w mediach społecznościowych, dzieląc się pasją z bliskimi. Prawo jazdy pozwalające mu na poruszanie się motocyklem zdobył zaledwie cztery tygodnie przed śmiercią.

Do tragicznego incydentu doszło w niedzielę 19 lipca na odcinku drogi ekspresowej S5, niedaleko miejscowości Sobiejuchy w powiecie żnińskim. O godzinie 16:36 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie odebrał zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty i auta osobowego.

Według ustaleń śledczych, kierujący jednośladem wjechał w tył jadącego przed nim samochodu marki Seat. Ogromna siła zderzenia sprawiła, że 16-latek wyleciał z pojazdu i z wielką prędkością uderzył w przydrożną barierę energochłonną.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem marki Honda nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go samochodu marki Seat. Funkcjonariusze potwierdzili również, że nastolatek posiadał wymagane uprawnienia do kierowania motocyklem - wyjaśnia rzecznik żnińskiej policji.

Na miejsce wypadku natychmiast zadysponowano straż pożarną, policję, załogę karetki pogotowia oraz wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni długo walczyli o przywrócenie funkcji życiowych poszkodowanego, niestety obrażenia ciała były na tyle rozległe, że mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej nastolatek zmarł na miejscu.