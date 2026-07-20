Szczątki odnalezione w lesie mogą należeć do Jowity Zielińskiej. Ktoś podrzucił ciało?! Wielkie poruszenie

Sobota, 6 lipca 2024 roku, zapisała się czarnymi zgłoskami w życiu bliskich Jowity Zielińskiej, zamieszkałej w kujawsko-pomorskich Lisinach. Informacja o jej zniknięciu błyskawicznie pojawiła się na profilu „Gdziekolwiek jesteś”. Z opublikowanego komunikatu wynikało, że z samego rana, około piątej, trzydziestolatka wyruszyła swoim ciemnozielonym rowerem z czarnym koszem do Rypina, by rozpocząć zmianę w sklepie mięsnym. W drodze powrotnej początkowo skorzystała z busa, wysiadając w Rogowie, skąd zamierzała pokonać finałowy odcinek jednośladem. Pomiędzy trzynastą a czternastą Jowitę widział znajomy w miejscowości Rojewo, skąd miała zaledwie tysiąc metrów do własnego domu. Nigdy tam jednak nie dotarła.

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Ostatnie ślady Jowity Zielińskiej urywają się w lesie. Nagrania z kamer

Mijające godziny potęgowały strach w rodzinie poszukiwanej. Już około piętnastej bliscy usilnie próbowali dodzwonić się do kobiety, ale aparat konsekwentnie milczał, a wkrótce całkowicie stracił zasięg. Od tego feralnego momentu nikt nie nawiązał z trzydziestolatką najmniejszego kontaktu, nie odezwała się ani do znajomych, ani do krewnych, pozostawiając za sobą wyłącznie głuchą ciszę.

Profil „Gdziekolwiek jesteś” donosił, że obiektywy monitoringu zarejestrowały rowerzystkę wjeżdżającą z szosy na drogę otoczoną z dwóch stron gęstym lasem. Niestety, żadne kolejne nagranie nie pokazało momentu opuszczenia tej zalesionej trasy, co natychmiast wywołało przypuszczenia o tragicznym incydencie między drzewami. Okolica została dokładnie przeczesana przez bliskich, mundurowych, mieszkańców i strażaków, użyto nawet drona, ale po kobiecie nie było śladu. Całkowicie wykluczono hipotezę o dobrowolnym porzuceniu rodziny – krewni zgodnie podkreślali jej wielką odpowiedzialność i silne przywiązanie do najbliższych.

Zdjęcia Jowity Zielińskiej błyskawicznie zalały ogólnopolskie serwisy informacyjne. Śledczy opublikowali dokładny rysopis: metr siedemdziesiąt wzrostu, szczupła sylwetka, zielone oczy oraz rudawe, lekko kręcone włosy sięgające za ramiona, które zazwyczaj upinała. Charakterystycznym detalem był widoczny żylak na łydce. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne sportowe buty, ciemne szorty i barwną koszulę w kratę, a przez ramię przewiesiła czarną torebkę.

Funkcjonariusze z rypińskiej komendy, odpowiadający za poszukiwania, apelowali do społeczeństwa o zabezpieczanie i przekazywanie nagrań z domowych kamer oraz samochodowych wideorejestratorów z trasy Rogowo-Skępe, by zrekonstruować dokładną drogę zaginionej. Ostatni raz uchwycono ją na odcinku Rojewo-Lisiny dokładnie o godzinie 13:18. Równocześnie policja prosiła o natychmiastowy kontakt pod numerem alarmowym 112 każdego, kto dysponował jakimkolwiek śladem w tej tajemniczej sprawie.

Sprawę skomentował dla polsatowskiej „Interwencji” wójt Rogowa, Zbigniew Zgórzyński, prezentując lokalizację, w której telefon przestał wysyłać sygnał. „Mogła skręcić w kierunku Lisin. Od domu, gdzie mieszkała, dzielił ją niecały kilometr” – analizował włodarz, wskazując też na inne ścieżki, jak skręt do Lipca lub jazdę prosto do Skępego. „Wszystkie te możliwości są dzisiaj jeszcze brane pod uwagę” – stwierdził wtedy Zgórzyński.

Zeznania znajomego i wielowątkowe śledztwo wokół zniknięcia Jowity Zielińskiej

Swoje relacje przedstawił także pan Leszek, znajomy, który tego popołudnia przewoził zaginioną. Jak tłumaczył, zabrał ją przed wpół do pierwszej, by po kilkunastu minutach zostawić ją w pobliżu zakładowego parkingu. Z tamtego punktu miała przesiąść się do busa. „Wysiadając zawsze mówi: dobra, do wtorku, bo od wtorku dopiero zaczynamy handel. Wysiadła z samochodu, no i po prostu ślad po niej zaginął” – wspominał mężczyzna. Dawid Zieliński, szwagier zaginionej, sugerował w „Interwencji”, że z powodu potężnego upału trzydziestolatka mogła stracić przytomność. „Ale przecież przeszukiwaliśmy ten cały teren i nie ma po prostu śladu. Po ewentualnym wypadku też musiałoby coś zostać, prawda?” – analizował. Rozpatrywano scenariusz uprowadzenia, jednak brakowało dowodów walki czy rzuconego roweru, choć ten mógł zostać schowany przez porywacza. Jednoślad ostatecznie odnaleziono później.

Z pracy do domu w Lisinach miała zaledwie siedemnaście kilometrów. To tam uwiła gniazdo po ślubie, lecz choroba nowotworowa brutalnie odebrała jej męża siedem lat temu. Jowita została pod dachem teściów, z którymi utrzymywała bardzo ciepłe relacje, nie decydując się na nowy związek. Kryminalni dogłębnie weryfikowali jej prywatne życie, lecz hipoteza o celowym ukrywaniu się wydawała się całkowicie chybiona. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski teściowa Małgorzata odrzuciła pomysł, by jej synowa wsiadła do auta kogoś obcego. Wspomniała też o dziwnym incydencie z powracającym na chwilę sygnałem komórkowym, choć policjanci zapewniali o ciągłej nieaktywności urządzenia. Wspólnie z mężem przemierzała trasę Jowity, dostrzegając jedynie zaparkowanego w lesie białego minivana. Ponieważ w okolicy roiło się od grzybiarzy, a zniknięcie nie miało jeszcze oficjalnego statusu, ślad ten ostatecznie zbagatelizowano.

Do potężnej akcji ratunkowej rzucono imponujące siły. Z ramienia policji działali funkcjonariusze z Rypina i Bydgoszczy, wspomagani przez ochotnicze i państwowe jednostki straży pożarnej, WOPR oraz wyspecjalizowaną grupę BIZON. Teren przetrząsano przy użyciu psów tropiących, dronów z powietrza oraz motorówek na wodzie. Mimo gigantycznego zaangażowania, przełom nie nadchodził.

Czas upływał nieubłaganie, a nadzieje na szczęśliwy finał gasły z każdym miesiącem. Choć rodzina nie przestawała wierzyć, okoliczni mieszkańcy zaczęli odczuwać realny strach. Grażyna Jagielska, sołtys Rojewa, powiedziała Wirtualnej Polsce: „Nic takiego nie miało tu nigdy miejsca. Przyznam, że ja i moje koleżanki przystopowałyśmy swoją aktywność na zewnątrz, bo wcześniej znacznie częściej chodziłyśmy na kijki i jeździłyśmy na rowerach. Oczywiście wszyscy rozważamy różne możliwości. To mogło być morderstwo, może najpierw gwałt, a potem chciał ją uciszyć. Niektórzy zastanawiają się, czy jej nie wywieźli do domu publicznego albo nie porwali na organy. A może ktoś ją przetrzymuje? To mogło być wszystko. Trudno odgonić czarne myśli”.

W ramach wsparcia poszukiwań wyznaczono anonimową nagrodę w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Fundator ustalił z policją, że pieniądze trafią do informatora po potwierdzeniu wiarygodności przekazanych na komendę wskazówek i ich realnego wpływu na postępy w śledztwie.

Pierwszy mocny punkt zwrotny nastąpił 10 sierpnia. W leśnych gęstwinach koło Wierzchowisk, pięć kilometrów od Lisin, spacerująca grzybiarka natknęła się na porzucony rower zaginionej. Służby błyskawicznie zabezpieczyły znalezisko, ale sama lokalizacja wzbudziła ogromne zdumienie. Aby tam dotrzeć, Jowita musiałaby wykonać manewr zawracania na szosie, czego absolutnie nie zarejestrowały lokalne kamery, które uwieczniły tylko jej wjazd w leśną ścieżkę.

Krewni stanowczo zaznaczyli, że zaginiona nigdy dobrowolnie nie wybierała tych rejonów. Zrodziła się poważna hipoteza o celowym podrzuceniu roweru, zwłaszcza że policyjne psy nie złapały żadnego śladu prowadzącego do tego miejsca, a sam obszar był wcześniej gruntownie sprawdzany. Oficer prasowy z Rypina, Bartosz Gałkowski, potwierdził tożsamość pojazdu. Ekipy kryminalistyczne zebrały ślady, ale nie pchnęło to sprawy do przodu.

Rower Jowity Zielińskiej odnaleziony. Społeczność i strażacy ruszają na pomoc

Osiemnastego sierpnia z inicjatywy rodziny rozpoczęto obławę w rejonie porzuconego jednośladu. Zgłosiło się siedemdziesiąt osób, w tym druhowie z OSP Rogowo. Podzieleni na mniejsze ekipy, używali nowoczesnych systemów do śledzenia przebytych tras. W oficjalnym komunikacie druhowie z Rogowa podali: „Sprawdzony został teren wskazany przez rodzinę, którego dotychczas nie przeszukiwano. Poszukiwania prowadzono od godziny 10:00 do 13:30 i przeszukano obszar o powierzchni około 100-120 hektarów. Zaginiona nie została jednak odnaleziona”.

Wszystkie działania bliskich były skrupulatnie koordynowane z funkcjonariuszami. Teść poszukiwanej wyraził głęboką wdzięczność na łamach serwisu Rypin Nasze Miasto, doceniając fachowość i zabezpieczenie akcji przez strażaków. „Naprawdę żeśmy nie myśleli, że tak dużo ludzi dobrej woli chce nam pomóc. Dziękujemy” – podkreślał wzruszony krewny.

W samym środku dramatycznych poszukiwań rodzina otrzymała potężny cios od pracodawcy Jowity. Zgodnie z informacjami „Super Expressu”, teściowie dostali drogą pocztową wypowiedzenie umowy. Małgorzata Zielińska z oburzeniem wyznała w „Fakcie”: „Jest to dla nas oburzające i bolesne, bo zaledwie kilka dni przed nadejściem wypowiedzenia, zadzwonił do mnie szef Jowity i poprosił o oświadczenie, że zaginęła i sprawa jest zgłoszona na policję. Mówił, że robi porządek w papierach. Nie widziałam nic podejrzanego w tym, że coś takiego napiszę i się zgodziłam. Nie spodziewałam się, że będzie to miało taki skutek”.

Dla krewnych był to akt równoznaczny ze spisaniem pracownicy na straty, chociaż nikt oficjalnie nie uznał jej za zmarłą. Jowita była stałym, szanowanym członkiem zakładowego zespołu. W „Fakcie” teściowa kontynuowała: „Może ktoś ją przetrzymuje, może straciła pamięć, ale liczymy na to, że do nas wróci. O najgorszym nie chcemy myśleć. Martwię się, co będzie, jak Jowita wróci i będzie wymagała leczenia albo rehabilitacji, jak nie będzie miała ubezpieczenia, to co wtedy? (...) Nie wierzę, że nie było innego wyjścia, jakiegoś czasowego zawieszenia składek, czy czegoś podobnego. To tak, jakby już została pogrzebana, a my wierzymy, że żyje i tej myśli się trzymamy”.

Przełom po miesiącach. Makabryczne odkrycie zwłok w rejonie zaginięcia Jowity Zielińskiej

Wobec braku nowych tropów, trzydziestego sierpnia rodzina wystosowała dramatyczny apel bezpośrednio do samej zaginionej w sieci. „Jeśli to czytasz, proszę, odezwij się. Poszukujemy Cię od 6 lipca, czyli od dnia twojego zaginięcia. Zaangażowanych w Twoje poszukiwania jest masa ludzi: policja, straż, znajomi i bardzo dużo osób dobrej woli. Wszyscy chcemy, abyś wróciła szczęśliwie do domu. Jeśli zaistniał jakiś problem, z którym nie umiesz sobie poradzić, albo myślisz, że nie ma wyjścia, to się mylisz. Wróć, my pomożemy Ci we wszystkim. Tu jest twój dom i wszystkie twoje rzeczy” – zaapelowano. Gwarantowali brak jakichkolwiek kosztów za poszukiwania. „Po prostu daj znak, że żyjesz i nic Ci nie jest” – pisali zdruzgotani teściowie. Dwie doby wcześniej mundurowi ponownie przeczesywali ogromny, trzystuhektarowy obszar lasów i jezior, ale bez rezultatu.

Nerwową atmosferę podgrzał wpis jednej z mieszkanek, zaniepokojonej kursującym białym busem. Kierowca pojazdu miał rzekomo śledzić jej córkę i obserwować dom, co natychmiast trafiło na policję. Plotki wybuchły ze zdwojoną siłą, przypominając relację teściów o zaparkowanym przy lesie białym minivanie z lipcowych poszukiwań. Szwagier Sebastian zaapelował do sąsiadów o wzmożoną czujność: „Sytuacja nie jest normalna, miejmy nadzieję, że policja szybko to wyjaśni i odpowiednie osoby zostaną zatrzymane, przynajmniej w celu przesłuchania. Sprawy się nakładają na siebie, co nie jest raczej zbiegiem okoliczności. Udostępniajmy te informacje, oby nic złego się już nie wydarzyło”.

Śledztwo jednak niespodziewanie nabrało tempa. W lipcowy weekend (18-19 lipca 2026 r.) gruchnęła wiadomość o odnalezieniu leśnych szczątków, mogących należeć do poszukiwanej rowerzystki. Zwrócono uwagę na odmienną odzież zmarłej, co potęguje podejrzenia o brutalnym podrzuceniu ciała i wcześniejszym przetrzymywaniu ofiary. Policja zachowuje absolutne milczenie, jednak z nieoficjalnych przecieków wynika, że obok ludzkich resztek zabezpieczono naszyjnik Jowity. Wyniki analizy DNA wkrótce ostatecznie potwierdzą, kto zginął w mrocznych okolicznościach. Sprawa z pewnością doczeka się swojej kontynuacji.