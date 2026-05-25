Modelarski Dzień Dziecka 2026 w Bydgoszczy. Pociągi, makiety i atrakcje dla całych rodzin

Modelarski Dzień Dziecka już w Bydgoszczy

Za organizację wydarzenia odpowiada Bydgoski Klub Modelarzy Kolejowych, który zaprasza mieszkańców regionu do swojej siedziby przy ul. Fordońskiej 159 w Bydgoszczy. Przez dwa dni odwiedzający będą mogli zanurzyć się w fascynującym świecie modelarstwa kolejowego i redukcyjnego.

Na miejscu pojawią się przygotowane przez pasjonatów makiety kolejowe, dioramy oraz modele czołgów, samolotów i statków, nad którymi doświadczeni modelarze pracowali przez wiele miesięcy. To okazja, by z bliska zobaczyć miniaturowe konstrukcje pełne detali i poznać kulisy tego wyjątkowego hobby.

Dzieci będą mogły poprowadzić model pociągu

Jedną z największych atrakcji wydarzenia będzie możliwość przejażdżki modelem pociągu po makiecie pod opieką instruktora. Organizatorzy podkreślają, że szczególnie najmłodsi będą mogli poczuć się jak prawdziwi maszyniści i samodzielnie sterować miniaturowym składem.

Choć wydarzenie przygotowano przede wszystkim z myślą o dzieciach i rodzinach świętujących Dzień Dziecka, atrakcji nie zabraknie także dla starszych uczestników. Miłośnicy techniki, kolejnictwa i modelarstwa znajdą tu mnóstwo inspiracji i okazję do rozmów z pasjonatami.

Modelarski Dzień Dziecka 2026 w Bydgoszczy - kiedy i gdzie?

Data: 30–31 maja 2026 r.

Miejsce: ul. Fordońska 159, Bydgoszcz

Godziny otwarcia:

sobota: 10:00–18:00

niedziela: 10:00–15:00

Co ważne, wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają do rodzinnych odwiedzin i wspólnego odkrywania świata miniaturowych pociągów oraz modeli.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA Bydgoszcz.