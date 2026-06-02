Muzyka, sport i wielkie gwiazdy. Takiego festiwalu w Bydgoszczy jeszcze nie było

Bydgoszcz szykuje się na wyjątkowe wydarzenie, które połączy świat muzyki i sportu. Bydgoszcz City Live Festival to nowa impreza na kulturalnej mapie miasta, za którą stoi Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza Bydgoszcz.

– To pierwsza edycja, która łączy muzykę i sport – mówi prezes Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Bydgoszcz Krzysztof Bess. – Chcemy, żeby Zawisza nie był kojarzony wyłącznie ze sportem. Pragniemy pokazać się także od strony kulturalnej. Mamy informacje, że może to być jeden z większych festiwali w Polsce. Co ważne, cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na działalność sportową. Nikt na tym festiwalu nie zarabia – podkreśla.

Koncerty odbędą się na dużym obiekcie sportowym, który pomieści tysiące fanów muzyki. Organizatorzy szacują, że przez trzy dni przez teren festiwalu przewinie się nawet 30 tys. osób.

O wyjątkowym charakterze przedsięwzięcia mówi także zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz.

– To wydarzenie naprawdę wyjątkowe. W Bydgoszczy pojawia się coraz więcej interesujących inicjatyw kulturalnych, ale nie pamiętam sytuacji, aby klub piłkarski organizował trzydniowy festiwal muzyczny z takim rozmachem – zaznacza.

Na scenie pojawią się jedni z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Publiczność usłyszy m.in. Zalewskiego, Bedoesa, Zalię, Kalego, Malika Montanę oraz Kubana.

Bydgoszcz City Live Festival odbędzie się od 5 do 7 czerwca i będzie jednym z głównych punktów obchodów 80-lecia Zawiszy Bydgoszcz. Organizatorzy liczą, że impreza na stałe wpisze się do kalendarza największych wydarzeń muzycznych w regionie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Eska.