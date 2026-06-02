Odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2026. CKE wyznaczyła datę publikacji rozwiązań

Gdzie i kiedy CKE udostępni odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2026

Rozpoczęcie zmagań w ramach letniej sesji skłania tysiące młodych ludzi do intensywnych poszukiwań informacji o dacie udostępnienia poprawnych odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2026. Trzeba jednak mieć świadomość odmiennych reguł publikacji rozwiązań dla poszczególnych wersji testów.

Przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oficjalnie ogłosili harmonogram udostępniania materiałów. Poprawne rozwiązania dla części pisemnej w Formule 2017 pojawią się w sieci dokładnie 17 czerwca 2026 roku po godzinie 16:00.

Wszystkie arkusze oraz klucze rozwiązań trafią na główną stronę internetową CKE.

Dziś - 1 czerwca 2026 r. - rozpoczyna się sesja letnia #egzaminzawodowy i termin dodatkowy #matura2026.Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!— CKE (@CKE_PL) June 1, 2026

Harmonogram i frekwencja na egzaminie zawodowym 2026

Tegoroczna tura sprawdzania wiedzy i umiejętności przyszłych fachowców wystartowała oficjalnie 1 czerwca 2026 roku.

Plan przeprowadzania poszczególnych etapów wygląda następująco:

testy teoretyczne w Formule 2019 zaplanowano na okres od 2 do 11 czerwca 2026 roku,

weryfikacja pisemna w Formule 2017 odbywa się w całości 11 czerwca 2026 roku,

zmagania praktyczne dla obydwu wariantów trwają nieprzerwanie od 1 do 22 czerwca 2026 roku.

Zainteresowanie uzyskaniem państwowych kwalifikacji jest w tym roku ogromne. Do sprawdzianu teoretycznego w Formule 2019 zgłosiło się ponad 311 tysięcy kandydatów, natomiast zadania praktyczne wykona ponad 329 tysięcy uczniów.

Struktura i przebieg egzaminu zawodowego

Oficjalna weryfikacja umiejętności rzemieślniczych została podzielona na dwa niezależne od siebie etapy:

Część pisemna

arkusz zawiera dokładnie 40 pytań zamkniętych,

do każdego zagadnienia przypisano cztery warianty odpowiedzi,

uczeń musi zaznaczyć tylko jedną trafną opcję,

na rozwiązanie całego arkusza przewidziano 60 minut.

Część praktyczna

uczestnicy pracują na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym,

czas pracy wynosi od 120 do 240 minut,

dokładny charakter poleceń wynika bezpośrednio z profilu wybranej kwalifikacji zawodowej.

Punktacja i zasady zdania egzaminu zawodowego 2026

Zdobycie cennych uprawnień branżowych wymaga od każdego uczestnika spełnienia dwóch rygorystycznych kryteriów punktowych:

zaliczenie teorii wymaga zdobycia minimum 50 procent wszystkich punktów,

część praktyczna wymaga przekroczenia progu 75 procent dobrych rozwiązań.

Dopiero pozytywny rezultat z obu wspomnianych etapów gwarantuje otrzymanie państwowego certyfikatu lub oficjalnego świadectwa potwierdzającego nabyte umiejętności rzemieślnicze.

Data publikacji wyników egzaminu zawodowego 2026

Kiedy uczniowie poznają wyniki egzaminu zawodowego 2026?

Gdy letnia sesja dobiegnie końca, tysiące uczniów zacznie nerwowo odświeżać systemy informatyczne w poszukiwaniu swoich ostatecznych rezultatów. Wyniki egzaminu zawodowego 2026 trafią do sieci 28 sierpnia 2026 roku punktualnie o godzinie 10:00 i będą całkowicie dostępne w państwowym systemie SIOEZ poprzez Portal Zdającego.