Najlepsze bary mleczne w Bydgoszczy - TOP 10 bydgoskich barów mlecznych

Najlepszy bar mleczny Bydgoszcz - LISTA
W codziennym zabieganiu, gdy poszukujemy smacznego, sycącego i niedrogiego posiłku, często wracamy do korzeni polskiej kuchni. Bary mleczne, ze swoją tradycją serwowania domowych obiadów w przystępnych cenach, stanowią idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie prostotę, autentyczność i smaki przypominające te z dzieciństwa. Czy to szybki lunch w ciągu dnia, rodzinny obiad bez zbędnych ceregieli, czy po prostu chęć zasmakowania prawdziwej polskiej kuchni – najlepszy bar mleczny w Bydgoszczy to synonim satysfakcji. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie miejsc, które zyskały uznanie mieszkańców i przyjezdnych, oferując klasyczne dania w najlepszym wydaniu.
- Bar Mikrus
- Adres: Ludwika Waryńskiego 51, 85-320 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Jak będziesz przejazdem to wbijaj na obiady i śniadania jak u mamy. Wszystko najwyższa klasa."
- Bar Dworcowy
- Adres: Dworcowa 75, 85-009 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bar Dworcowy to prawdziwa perełka wśród barów mlecznych – miejsce, w którym tradycyjna kuchnia smakuje tak, jak powinna. Leniwe podawane tutaj są po prostu wyśmienite: miękkie, delikatne i rozpływające się w ustach, a do tego polane masełkiem – prawdziwy smak dziecństwa. Zupa grochowa to solidna porcja, pełna aromatu i idealnie doprawiona. Kotlet pożarski natomiast to mistrzostwo – soczysty, chrupiący z zewnątrz i niezwykle puszysty w środku, serwowany z klasycznymi dodatkami czyli ziemniakami i marchewką z groszkiem, które tylko podkreślają jego smak. Warto dodać, że większa część potraw przygotowywana jest na bieżąco. Świetna kuchnia domowa, duże porcje i uczciwe ceny sprawiają, że Bar Dworcowy to miejsce, do którego chce się wracać. Jeśli ktoś szuka prawdziwych polskich smaków – zdecydowanie warto wpaść."
- Polski Bar
- Adres: Dworcowa 12, 85-010 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Obsługa sympatyczna. Ceny normalne i porcje duże. Jedzenie przepyszne! Strzał w 10! Flaki, schabowy, dewolay, szynka w sosie borowikowym - wszystko mięciutkie. Ziemniaki smaczne. Dodatki surówki również świeże i smaczne i dopasowane do każdego dania. Polecamy! Na pewno przy okazji kolejnej wizyty w Bydgoszczy wrócimy!"
- Bar Miły
- Adres: Józefa Sułkowskiego 13, 85-634 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "W zeszły weekend zamówiłam catering, a kilka dni temu jedliśmy z mężem na miejscu. W obu przypadkach wszystko na 5+ Jedzenie świeżo przygotowane, gorące, domowe i pyszne Farsz w omlecie po cygańsku dobrze doprawiony z dużą ilością mięsa. Gołąbek dorodny z bardzo dobrym sosem pomidorowym, smaczne dodatki na ciepło jak i surówki. Bardzo sprawna i miła obsługa. Mimo dużej kolejki nie trzeba długo czekać Teraz zamówię od Państwa catering na wigilię bo mam pewność, że wszystko będzie świeże i dobre"
- Bar Kaprys
- Adres: Marii Skłodowskiej Curie 1, 85-094 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Elegancko! Jedzenie naprawdę daje radę – jest smacznie i konkretnie. Dobre ceny i pełny talerz. Wychodzę zadowolony :)"
- Bar Jagienka. Domowe obiady w Bydgoszczy
- Adres: Al. Wojska Polskiego 23, 85-825 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Pyszne gołąbki i zupa fasolowa Obsługa mimo długiej kolejki bardzo sprawna Zupy, surówki i napoje podawne są od razu Na resztę trzeba poczekać Duży wybór w menu Na + polecane zestawy dnia Nie trzeba się długo zastanawiać"
- Łyżka Bistro - Obiady Domowe Kuchnia Polska Bydgoszcz
- Adres: Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Przepyszne domowe jedzenie w naprawdę przystępnych cenach. Każda propozycja jest warta polecenia. Pyszne i pożywne zupy. Warto wstąpić gdy robi się zakupy w okolicznych sklepach, a wciąż mało osób wie o tym miejscu. Fajnie gdyby kiedyś powstał jakiś punkt również w centrum miasta. Polecam"
- Bar Krokus
- Adres: Marii Konopnickiej 28, 85-133 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Zamawialam na wynos naleśniki z serem za ok 16 zl. Pani przez telefon sprawiła bardzo nieprzyjemne wrazenie, jednak obsługa na miejscu byla bardzo mila. Lokal to typowy bar mleczny, bardzo duży ruch. Porcja 300g nalesnikow z bitą śmietaną i dżemem owocowym byla duza jak za te cene. Zapakowanie ekstra- osobna przegródka na dodatki oraz hermetyczne foliowanie na ogromny plus, nie spodziewałam sie tego. Co do naleśników- wybitnie smaczne, tylko baaaardzo slodkie. Ciasto pyszne, puszyste i elastyczne, fajnie przysmaków, nadzienie twarogowe tez bardzo słodkie, ale o dobrej konsystencji- czuc delikatnie grudki twarogu, nie jest zbyt płynne. Najsłabszym punktem sa dodatki, moze przez formę na wynos. Śmietana srednio smaczna, ale zachowała konsystencje. Podsumowujac jednak same naleśniki mimo zbyt dużej słodyczy baaaardzo mi smakowaly i przewyzszyly moje oczekiwania szczegolnie przy tej cenie!"
- BAR U JARKA
- Adres: Przyjazna 11C, 85-858 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pyszne , gigantyczne porcję ,które nasycą nawet dwie osoby , atrakcyjne ceny i przyjemny lokal. Zdecydowanie warto tu zajrzeć i spróbować najlepszego placka po węgiersku. Wrócimy tu na pewno"
- Bar Eljot
- Adres: Henryka Sienkiewicza 11, 85-038 Bydgoszcz
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Bar znany, choć schowany, lecz lubiany. I to bardzo. Duuży wybór, wszystko bardzo smaczne, ceny bardzo odpowiednie. Smaki domowej, polskiej kuchni. Zraz, gołąbki, słoneczny, krokiet z mięsem. Bardzo ciekawa opcja zamówienia jedzenia ma impreze np.dla 5,8 czy 15 osób czy obiadow w abonamencie. Miejsce bardzo cenne."